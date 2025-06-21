Виплати у ЗСУ - виплати на оздоровлення військовослужбовців

Гроші для військовослужбовців. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Військовослужбовець Збройних сил України перед вибуттям у щорічну відпустку отримує грошову допомогу на оздоровлення. Якщо відпустка поділена на дві частини, виплата здійснюється перед другою частиною відпустки.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Допомога на оздоровлення

Військовослужбовці Збройних сил України мають право на грошову допомогу для оздоровлення.

Ця виплата здійснюється тоді, коли військовий вибуває у щорічну основну відпустку.

Якщо відпустка розділена на дві частини — грошова допомога виплачується перед вибуттям у другу частину.

Крім того, така виплата може здійснитися і в дозволених випадках за невикористану відпустку за минулі роки.

Хто відповідає за виплату

Сама виплата оформлюється на підставі наказу командира військової частини, де проходить службу військовослужбовець.

Виплата може бути здійснена навіть тоді, коли військовослужбовець не відправляється у відпустку.

Причому це можливо і тоді, коли військовий продовжує службу в ЗСУ, і коли звільняється у запас.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто з військових має право на допомогу у липні в розмірі 100% та 50% зарплати.

Додамо, ми повідомляли про те, скільки виплачують військовим за підписання першого контракту із ЗСУ.