Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Військова економіка Виплати за втрату працездатності в ЗСУ — терміни і суми

Виплати за втрату працездатності в ЗСУ — терміни і суми

Ua ru
Дата публікації: 26 лютого 2026 03:59
Виплати в армії - виплати за втрату працездатності, нюанси
Інівалідність військовослужбовця як підстава для виплати. Фото: drohobych-rada.gov.ua, 114 БрТА. Колаж: Новини.LIVE

У випадку втрати військовослужбовцем ЗСУ працездатності чи отримання інвалідності, держава гарантує виплату такій особі одноразової грошової допомоги. У Міноборони пояснили, як вираховується сума допомоги і коли вона буде нарахована на банківський рахунок військового.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це інформувало Міністерство оборони України.

Реклама
Читайте також:

Виплата за втрату непрацездатності

Військовослужбовці Збройних сил України отримують під час військової служби не тільки оклад, а і різноманітні виплати.

До таких виплат, зокрема, зараховується допомога у разі інвалідності або часткової втрати працездатності військовослужбовцем під час бойових дій чи військової служби, хоч на фронті, хоч у тилових підрозділах ЗСУ.

У Міністерстві оборони пояснили, хто саме має право на отримання такої виплати.

"Право на одноразову грошову допомогу у разі встановлення інвалідності мають військовослужбовці, а також особи, звільнені з військової служби, які отримали поранення, травму, контузію, каліцтво або захворювання, пов’язані з виконанням обов’язків військової служби (захистом Батьківщини) або з проходженням військової служби", — йдеться у поясненні Міноборони.

Розмір цієї виплати залежить від кількох факторів.

Це:

  • розмір прожиткового мінімуму;
  • причинний зв’язок;
  • якщо військовий отримав інвалідність — то причина та група інвалідності тощо.

Коли нарахують гроші

У військовому відомстві пояснили, як швидко відбувається виплата допомоги при втраті працездатності.

"Виплата в більшості випадків відбувається зазвичай впродовж 4 місяців з дати подання документів", — наголосили у Міноборони.

Разом з тим, терміни, відведені на виплату, можуть і збільшитись.

Це можливо через додаткове опрацювання документів, поданих військовослужбовцем. 

Нагадаємо, ми раніше писали про те, до чого прив’язаний розмір виплат військовослужбовцям за отриману на війні інвалідність.

Ці суми вираховуються, зважаючи на чинний прожитковий мінімум, встановлений у країні.

Додамо, ми повідомляли про те, яку виплату може отримати військовослужбовець, що вибуває у відпустку.

Військовослужбовець Збройних сил України перед вибуттям у щорічну відпустку отримує грошову допомогу на оздоровлення.

виплати ЗСУ інвалідність військовослужбовці грошова допомога
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації