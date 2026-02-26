Виплати в армії - виплати за втрату працездатності, нюанси

Інівалідність військовослужбовця як підстава для виплати. Фото: drohobych-rada.gov.ua, 114 БрТА. Колаж: Новини.LIVE

У випадку втрати військовослужбовцем ЗСУ працездатності чи отримання інвалідності, держава гарантує виплату такій особі одноразової грошової допомоги. У Міноборони пояснили, як вираховується сума допомоги і коли вона буде нарахована на банківський рахунок військового.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це інформувало Міністерство оборони України.

Виплата за втрату непрацездатності

Військовослужбовці Збройних сил України отримують під час військової служби не тільки оклад, а і різноманітні виплати.

До таких виплат, зокрема, зараховується допомога у разі інвалідності або часткової втрати працездатності військовослужбовцем під час бойових дій чи військової служби, хоч на фронті, хоч у тилових підрозділах ЗСУ.

У Міністерстві оборони пояснили, хто саме має право на отримання такої виплати.

"Право на одноразову грошову допомогу у разі встановлення інвалідності мають військовослужбовці, а також особи, звільнені з військової служби, які отримали поранення, травму, контузію, каліцтво або захворювання, пов’язані з виконанням обов’язків військової служби (захистом Батьківщини) або з проходженням військової служби", — йдеться у поясненні Міноборони.

Розмір цієї виплати залежить від кількох факторів.

Це:

розмір прожиткового мінімуму;

причинний зв’язок;

якщо військовий отримав інвалідність — то причина та група інвалідності тощо.

Коли нарахують гроші

У військовому відомстві пояснили, як швидко відбувається виплата допомоги при втраті працездатності.

"Виплата в більшості випадків відбувається зазвичай впродовж 4 місяців з дати подання документів", — наголосили у Міноборони.

Разом з тим, терміни, відведені на виплату, можуть і збільшитись.

Це можливо через додаткове опрацювання документів, поданих військовослужбовцем.

Ці суми вираховуються, зважаючи на чинний прожитковий мінімум, встановлений у країні.

Військовослужбовець Збройних сил України перед вибуттям у щорічну відпустку отримує грошову допомогу на оздоровлення.