Україна
Главная Военная экономика Забуранная назвала условие, при котором военным повысят зарплату

Забуранная назвала условие, при котором военным повысят зарплату

Ua ru
Дата публикации 1 марта 2026 14:28
Когда украинским военным могут поднять зарплаты — ответ Забуранной
Зарплата украинских военных зависит от ситуации на фронте. Фото: Reuters, Facebook/lesiazaburanna. Коллаж: Новини.LIVE

В Верховной Раде давно обсуждают вопросы поднятия зарплат украинским военнослужащим. Будет ли принято такое решение, будет зависеть напрямую от ситуации на фронте.

Об этом в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец заявила председатель подкомитета ВРУ по вопросам расходов государственного бюджета Леся Забуранная.

От чего зависит повышение зарплаты военным в Украине

Как пояснила народный депутат, вопрос повышения зарплат постоянно поднимают как в парламенте, так и в правительстве. Сейчас конкретных сроков принятия решения нет.

"Мы говорим об этом с международными партнерами и искренне надеемся, что не будет расти интенсивность боевых действий, нам не потребуются дополнительные средства, кроме тех, что запланированы. И однозначно самым главным будет увеличение зарплаты военнослужащим", — отметила Забуранная.

По ее словам, если ситуация на фронте не будет становиться сложнее и не потребует дополнительных расходов на оружие, вопрос увеличения денежного обеспечения военных может быть реализован. В то же время пока речь не идет о каких-то конкретных сроках.

Зарплата военных в Украине

Сейчас минимальная сумма, которую получают военные в ВСУ — 20 130,05 грн. Это гарантированный базовый уровень денежного обеспечения. При этом для защитников также предусмотрены дополнительные доплаты:

  • 30 тысяч гривен могут получать те военные, которые выполняют задачи вне районов активных боевых действий;
  • 50 тысяч гривен выплачивают военнослужащим, которые привлечены к управлению подразделениями;
  • 100 тысяч гривен получают защитники, которые выполняют задачи непосредственно в зоне боевых действий.

Кроме того, военнослужащие, имеющие статус УБД, могут претендовать на местные льготы. Также право на льготы имеют и члены семей таких защитников.

Также военные могут самостоятельно определить, кто будет получать их денежное обеспечение в случае плена или исчезновения без вести.

военные война в Украине военнослужащие ситуация на фронте зарплата
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
