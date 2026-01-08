Відео
Головна Військова економіка Особисте розпорядження — навіщо потрібне і де зберігається

Особисте розпорядження — навіщо потрібне і де зберігається

Ua ru
Дата публікації: 8 січня 2026 03:17
Особисте розпорядження військовослужбовця - навіщо потрібен цей документ
Військовий оформлює документ. Фото: Генштаб ЗСУ

Військовослужбовець Збройних сил України може самостійно визначити, кому належатиме виплата у випадку його загибелі. Для цього потрібно оформити спеціальний документ і здати його на зберігання до військової частини.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Читайте також:

Навіщо потрібне особисте розпорядження

У 2026 році військовослужбовець Збройних сил України має право власноруч розпоряджатися тими виплатами, які можуть отримати його родичі у випадку загибелі, полону чи зникнення безвісти військового.

Для цього він має оформити особисте розпорядження.

"Це документ, який дає можливість військовослужбовцю самостійно визначити осіб (включаючи себе або нікого), яким він надає право на отримання грошового забезпечення, у розмірі частки, яку військовослужбовець зазначить у відсотках", — пояснили у Міністерстві оборони України.

Крім того, військовий може у будь-який час за власним бажанням замінити особисте розпорядження на нове або скасувати його.

Куди віддати розпорядження на зберігання

Написавши особисте розпорядження (у довільній формі), військовослужбовець має завірити цей документ.

Згідно із чинними правилами, це можна зробити або у командира військової частини, або у нотаріуса.

Після цього, наголосили у Міноборони, особисте розпорядження віддається на зберігання у військовій частині. Документ цей долучається до особової справив військовослужбовця.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, яка умова є необхідною для батьків загиблого чи полоненого воїна, якщо вони хочуть отримати грошову допомогу від держави.

Додамо, ми повідомляли про те, чи має право на отримання державної виплати рідна сестра зниклого безвісти військовослужбовця.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
