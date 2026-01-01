Виплати при звільненні ЗСУ - яку суму отримає військовий

Бійці на фронті. Фото: Бригада "Хартія"

Держава гарантує надання одноразової грошової допомоги військовослужбовцям, які звільняються з лав Збройних сил України. Але для частини військових існує одна важлива умова.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Виплата під час звільнення

Військовослужбовці, які з тих чи інших причин звільняються з лав Збройних сил України, мають право на отримання одноразової грошової допомоги.

Ці кошти виплачуються усім військовим, крім військовослужбовців строкової військової служби та військової служби за призовом осіб офіцерського складу.

Сума виплати залежить від того, скільки заробляв громадянин під час військової служби.

Кому не потрібна вислуга

У Міністерстві оборони пояснили, що одноразова грошова допомога при звільненні становитиме 50% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби.

При цьому для тих, хто звільняється за станом здоров’я, для укладення контракту (цей пункт стосується мобілізованих) чи після оголошення демобілізації — не грає ролі розмір вислуги.

Для усіх інших військових отримання грошової допомоги можливе тільки тоді, коли вони мають вислугу у розмірі 10 календарних років і більше.

