Выплаты при увольнении ВСУ - какую сумму получит военный

Бойцы на фронте. Фото: Бригада "Хартия"

Государство гарантирует предоставление единовременной денежной помощи военнослужащим, которые увольняются из рядов Вооруженных сил Украины. Но для части военных существует одно важное условие.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Реклама

Читайте также:

Выплата во время увольнения

Военнослужащие, которые по тем или иным причинам увольняются из рядов Вооруженных сил Украины, имеют право на получение единовременной денежной помощи.

Эти средства выплачиваются всем военным, кроме военнослужащих срочной военной службы и военной службы по призыву лиц офицерского состава.

Сумма выплаты зависит от того, сколько зарабатывал гражданин во время военной службы.

Кому не нужна выслуга

В Министерстве обороны объяснили, что единовременное денежное пособие при увольнении составит 50% месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный год службы.

При этом для тех, кто увольняется по состоянию здоровья, для заключения контракта (этот пункт касается мобилизованных) или после объявления демобилизации — не играет роли размер выслуги.

Для всех остальных военных получение денежной помощи возможно только тогда, когда они имеют выслугу в размере 10 календарных лет и более.

Напомним, мы ранее писали о том, кто, кроме бойцов Сил специальных операций ВСУ, имеет право на надбавки к зарплате во время военной службы.

Добавим, мы сообщали о том, какими будут минимальные и максимальные суммы выплат военным в 2026 году.