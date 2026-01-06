Відео
Головна Військова економіка Виплати батькам полоненого — необхідна умова

Виплати батькам полоненого — необхідна умова

Ua ru
Дата публікації: 6 січня 2026 05:44
Виплати за полоненого - чи отримають гроші батьки військового
Українські полонені. Фото: Facebook Володимира Зеленського

Батьки полоненого військовослужбовця ЗСУ мають право претендувати на отримання грошової допомоги від держави. Але у деяких випадках вони втрачають це право.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Читайте також:

Грошова допомога батькам полоненого

Держава гарантує виплату грошової допомоги близьким родичам військовослужбовців, які потрапили у полон під час воєнних дій.

Така ж допомога виплачується і родинам тих військових, які загинули на війні чи були визнані зниклими безвісти.

До списку таких близьких родичів, безперечно, входять і батьки військовослужбовця.

Коли батьки не отримають гроші

Але не у всіх випадках батьки полоненого мають право на отримання цих коштів.

У Міністерстві оборони пояснили, коли ця категорія родичів втрачає право на виплату за полоненого військового.

Це відбувається тоді, коли батьки були позбавлені батьківських прав.

Якщо ж вони повернули собі ці права, право на виплату також повертається.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли припиняють виплати родині полоненого воїна.

Додамо, ми повідомляли про те, до якої черги зараховують дітей полоненого військовослужбовця.

виплати полонені батьки військовослужбовці грошова допомога
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
