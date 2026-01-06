Виплати за полоненого - чи отримають гроші батьки військового

Українські полонені. Фото: Facebook Володимира Зеленського

Батьки полоненого військовослужбовця ЗСУ мають право претендувати на отримання грошової допомоги від держави. Але у деяких випадках вони втрачають це право.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Грошова допомога батькам полоненого

Держава гарантує виплату грошової допомоги близьким родичам військовослужбовців, які потрапили у полон під час воєнних дій.

Така ж допомога виплачується і родинам тих військових, які загинули на війні чи були визнані зниклими безвісти.

До списку таких близьких родичів, безперечно, входять і батьки військовослужбовця.

Коли батьки не отримають гроші

Але не у всіх випадках батьки полоненого мають право на отримання цих коштів.

У Міністерстві оборони пояснили, коли ця категорія родичів втрачає право на виплату за полоненого військового.

Це відбувається тоді, коли батьки були позбавлені батьківських прав.

Якщо ж вони повернули собі ці права, право на виплату також повертається.

