Выплаты за пленного - получат ли деньги родители военного

Украинские пленные. Фото: Facebook Владимира Зеленского

Родители пленного военнослужащего ВСУ имеют право претендовать на получение денежной помощи от государства. Но в некоторых случаях они теряют это право.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Денежная помощь родителям пленного

Государство гарантирует выплату денежной помощи близким родственникам военнослужащих, попавших в плен во время военных действий.

Такая же помощь выплачивается и семьям тех военных, которые погибли на войне или были признаны пропавшими без вести.

В список таких близких родственников, безусловно, входят и родители военнослужащего.

Когда родители не получат деньги

Но не во всех случаях родители пленного имеют право на получение этих средств.

В Министерстве обороны объяснили, когда эта категория родственников теряет право на выплату за пленного военного.

Это происходит тогда, когда родители были лишены родительских прав.

Если же они вернули себе эти права, право на выплату также возвращается.

