Главная Военная экономика Выплаты родителям пленного — необходимое условие

Выплаты родителям пленного — необходимое условие

Дата публикации 6 января 2026 05:44
Выплаты за пленного - получат ли деньги родители военного
Украинские пленные. Фото: Facebook Владимира Зеленского

Родители пленного военнослужащего ВСУ имеют право претендовать на получение денежной помощи от государства. Но в некоторых случаях они теряют это право.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Читайте также:

Денежная помощь родителям пленного

Государство гарантирует выплату денежной помощи близким родственникам военнослужащих, попавших в плен во время военных действий.

Такая же помощь выплачивается и семьям тех военных, которые погибли на войне или были признаны пропавшими без вести.

В список таких близких родственников, безусловно, входят и родители военнослужащего.

Когда родители не получат деньги

Но не во всех случаях родители пленного имеют право на получение этих средств.

В Министерстве обороны объяснили, когда эта категория родственников теряет право на выплату за пленного военного.

Это происходит тогда, когда родители были лишены родительских прав.

Если же они вернули себе эти права, право на выплату также возвращается.

Напомним, мы ранее писали о том, когда прекращают выплаты семье пленного воина.

Добавим, мы сообщали о том, к какой очереди зачисляют детей пленного военнослужащего.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
