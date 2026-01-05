Майно військовослужбовця - як часто змінюють майно військового

Заміна майна військового — чи існують якісь терміни
Усе майно, видане військовослужбовцю Збройних сил України, використовується безстроково, до повного зношення. Тільки після цього воно замінюється на нове.
Безстрокове використання майна
Усе майно, яке отримують військовослужбовці ЗСУ після мобілізації чи підписання контракту, використовується безстроково.
"Строк носіння речового майна в угруповання військ (сил), які беруть участь у бойових діях, не встановлюється", — йдеться у матеріалі.
Усе майно воно використовується до повного зношення.
Коли майно змінюють
Фахівці також пояснили, коли все ж змінюється майно військовослужбовця.
"Знищене або приведене в непридатний стан речове майно замінюється на нове", — йдеться у матеріалі.
За речове забезпечення військовослужбовців відповідають командири військових частин, у яких ті проходять військову службу.
