Майно військовослужбовця - як часто змінюють майно військового

Усе майно, видане військовослужбовцю Збройних сил України, використовується безстроково, до повного зношення. Тільки після цього воно замінюється на нове.

Про це йдеться у матеріалі на сайті vkp.ua.

Безстрокове використання майна

Усе майно, яке отримують військовослужбовці ЗСУ після мобілізації чи підписання контракту, використовується безстроково.

"Строк носіння речового майна в угруповання військ (сил), які беруть участь у бойових діях, не встановлюється", — йдеться у матеріалі.

Усе майно воно використовується до повного зношення.

Коли майно змінюють

Фахівці також пояснили, коли все ж змінюється майно військовослужбовця.

"Знищене або приведене в непридатний стан речове майно замінюється на нове", — йдеться у матеріалі.

За речове забезпечення військовослужбовців відповідають командири військових частин, у яких ті проходять військову службу.

