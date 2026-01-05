Відео
Україна
Заміна майна військового — чи існують якісь терміни

Заміна майна військового — чи існують якісь терміни

Ua ru
Дата публікації: 5 січня 2026 05:36
Майно військовослужбовця - як часто змінюють майно військового
Військові на фронті. Фото: Getty Images

Усе майно, видане військовослужбовцю Збройних сил України, використовується безстроково, до повного зношення. Тільки після цього воно замінюється на нове.

Про це йдеться у матеріалі на сайті vkp.ua.

Читайте також:

Безстрокове використання майна

Усе майно, яке отримують військовослужбовці ЗСУ після мобілізації чи підписання контракту, використовується безстроково.

"Строк носіння речового майна в угруповання військ (сил), які беруть участь у бойових діях, не встановлюється", — йдеться у матеріалі.

Усе майно воно використовується до повного зношення.

Коли майно змінюють

Фахівці також пояснили, коли все ж змінюється майно військовослужбовця.

"Знищене або приведене в непридатний стан речове майно замінюється на нове", — йдеться у матеріалі.

За речове забезпечення військовослужбовців відповідають командири військових частин, у яких ті проходять військову службу.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, якими засобами індивідуального захисту мають забезпечити військовослужбовця після мобілізації.

Додамо, ми повідомляли про те, з чого складається бойовий єдиний комплект військовослужбовця.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
