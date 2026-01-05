Имущество военнослужащего - как часто меняют имущество военного

Военные на фронте. Фото: Getty Images

Все имущество, выданное военнослужащему Вооруженных сил Украины, используется бессрочно, до полного износа. Только после этого оно заменяется на новое.

Бессрочное использование имущества

Все имущество, которое получают военнослужащие ВСУ после мобилизации или подписания контракта, используется бессрочно.

"Срок ношения вещевого имущества в группировке войск (сил), участвующих в боевых действиях, не устанавливается", — говорится в материале.

Все имущество оно используется до полного износа.

Когда имущество меняют

Специалисты также объяснили, когда все же меняется имущество военнослужащего.

"Уничтоженное или приведенное в негодное состояние вещевое имущество заменяется на новое", — говорится в материале.

За вещевое обеспечение военнослужащих отвечают командиры воинских частей, в которых те проходят военную службу.

