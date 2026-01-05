Имущество военнослужащего - как часто меняют имущество военного

Замена имущества военного — существуют ли какие-то сроки
Все имущество, выданное военнослужащему Вооруженных сил Украины, используется бессрочно, до полного износа. Только после этого оно заменяется на новое.
Об этом говорится в материале на сайте vkp.ua.
Бессрочное использование имущества
Все имущество, которое получают военнослужащие ВСУ после мобилизации или подписания контракта, используется бессрочно.
"Срок ношения вещевого имущества в группировке войск (сил), участвующих в боевых действиях, не устанавливается", — говорится в материале.
Все имущество оно используется до полного износа.
Когда имущество меняют
Специалисты также объяснили, когда все же меняется имущество военнослужащего.
"Уничтоженное или приведенное в негодное состояние вещевое имущество заменяется на новое", — говорится в материале.
За вещевое обеспечение военнослужащих отвечают командиры воинских частей, в которых те проходят военную службу.
