Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика Замена имущества военного — существуют ли какие-то сроки

Замена имущества военного — существуют ли какие-то сроки

Ua ru
Дата публикации 5 января 2026 05:36
Имущество военнослужащего - как часто меняют имущество военного
Военные на фронте. Фото: Getty Images

Все имущество, выданное военнослужащему Вооруженных сил Украины, используется бессрочно, до полного износа. Только после этого оно заменяется на новое.

Об этом говорится в материале на сайте vkp.ua.

Реклама
Читайте также:

Бессрочное использование имущества

Все имущество, которое получают военнослужащие ВСУ после мобилизации или подписания контракта, используется бессрочно.

"Срок ношения вещевого имущества в группировке войск (сил), участвующих в боевых действиях, не устанавливается", — говорится в материале.

Все имущество оно используется до полного износа.

Когда имущество меняют

Специалисты также объяснили, когда все же меняется имущество военнослужащего.

"Уничтоженное или приведенное в негодное состояние вещевое имущество заменяется на новое", — говорится в материале.

За вещевое обеспечение военнослужащих отвечают командиры воинских частей, в которых те проходят военную службу.

Напомним, мы ранее писали о том, какими средствами индивидуальной защиты должны обеспечить военнослужащего после мобилизации.

Добавим, мы сообщали о том, из чего состоит боевой единый комплект военнослужащего.

ВСУ армия военные имущество военнослужащие
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации