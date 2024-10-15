Материальное обеспечение военнослужащих – какое имущество выдают мобилизованным

Обеспечение военных имуществом — что получают мобилизованные
После мобилизации военнослужащий Вооруженных сил Украины получает единый боевой комплект. В него входят одежда, обувь, средства защиты и разное снаряжение.
Об этом говорится в приказе министра обороны №232.
Что такое БЕК
Военнослужащие, мобилизованные и попавшие в ряды Вооруженных сил Украины, получают материальное обеспечение согласно приказу по Министерству обороны.
Это обеспечение состоит из 46 позиций и называется единым боевым комплектом (БЕК).
Из чего состоит боевой единый комплект
БЕК состоит из разных вещей. Конечно, прежде всего, это средства защиты — шлем, бронежилет и баллистические очки. Этот набор выдается на два года службы. К шлему добавляют три чехла.
Из обуви военнослужащий получает:
- летние/демисезонные берцы;
- зимние берцы;
- тапочки;
- резиновые сапоги.
Каждая пара выдается на два года службы.
Кроме того, мобилизованные военнослужащие получают военную одежду — два комплекта формы (китель и штаны), флиску, зимние куртку и штаны, боевые рубашки и поло. К ним добавляются перчатки, два шарфа-трубы (летний и зимний), две шапки, фуражка и панама. Из военного белья выдают футболки и трусы, носки (летние и зимние), а также две пары термобелья.
Из снаряжения военнослужащий получает спальный мешок, каремат, ремень, тактические перчатки и транспортную сумку.
Если какую-то часть БЕК военный теряет из-за боевых действий, он может их заменить.
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