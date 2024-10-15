Материальное обеспечение военнослужащих – какое имущество выдают мобилизованным

Демонстрация боевого единого комплекта. Фото: Минобороны

После мобилизации военнослужащий Вооруженных сил Украины получает единый боевой комплект. В него входят одежда, обувь, средства защиты и разное снаряжение.

Об этом говорится в приказе министра обороны №232.

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Что такое БЕК

Военнослужащие, мобилизованные и попавшие в ряды Вооруженных сил Украины, получают материальное обеспечение согласно приказу по Министерству обороны.

Это обеспечение состоит из 46 позиций и называется единым боевым комплектом (БЕК).

Из чего состоит боевой единый комплект

БЕК состоит из разных вещей. Конечно, прежде всего, это средства защиты — шлем, бронежилет и баллистические очки. Этот набор выдается на два года службы. К шлему добавляют три чехла.

Из обуви военнослужащий получает:

летние/демисезонные берцы;

зимние берцы;

тапочки;

резиновые сапоги.

Каждая пара выдается на два года службы.

Кроме того, мобилизованные военнослужащие получают военную одежду — два комплекта формы (китель и штаны), флиску, зимние куртку и штаны, боевые рубашки и поло. К ним добавляются перчатки, два шарфа-трубы (летний и зимний), две шапки, фуражка и панама. Из военного белья выдают футболки и трусы, носки (летние и зимние), а также две пары термобелья.

Из снаряжения военнослужащий получает спальный мешок, каремат, ремень, тактические перчатки и транспортную сумку.

Если какую-то часть БЕК военный теряет из-за боевых действий, он может их заменить.

Напомним, ранее мы писали о том, на какие социальные гарантии могут рассчитывать военные.

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