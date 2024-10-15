Матеріальне забезпечення військовослужбовців - яке майно видають мобілізованим

Демонстрація бойового єдиного комплекту. Фото: Міноборони

Після мобілізації військовослужбовець Збройних сил України отримує бойовий єдиний комплект. До нього входять одяг, взуття, засоби захисту та різне спорядження.

Про це йдеться у наказі міністра оборони № 232.

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Що таке БЄК

Військовослужбовці, які були мобілізовані й потрапили до лав Збройних сил України, отримують матеріальне забезпечення згідно із наказом по Міністерству оборони.

Це забезпечення складається із 46 позицій і називається бойовим єдиним комплектом (БЄК).

З чого складається бойовий єдиний комплект

БЄК складається з різних речей. Звісно ж, перш за все, це засоби захисту — шолом, бронежилет та балістичні окуляри. Цей набір видається на два роки служби. До шолома додають три чохли.

Із взуття військовослужбовець отримує:

літні / демісезонні берці;

зимові берці;

капці;

гумові чоботи.

Кожна пара видається на два роки служби.

Крім того, мобілізовані військовослужбовці отримують військовий одяг — два комплекти форми (кітель і штани), фліску, зимові куртку і штани, бойові сорочки та поло. До них додаються рукавички, два шарфи-труби (літній і зимовий), дві шапки, кашкет і панама. З білизни військовому видають футболки і труси, шкарпетки (літні й зимові), а також дві пари термобілизни.

Зі спорядження військовослужбовець отримує спальний мішок, каремат, ремінь, тактичні рукавиці і транспортну сумку.

Якщо якусь частину БЄК військовий втрачає внаслідок бойових дій, він може їх замінити.

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