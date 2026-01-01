Забезпечення в ЗСУ - які засоби захисту мають надати мобілізованим

Військовослужбовець у навчальному центрі. Фото: 150 навчальний центр Командування Сил ТрО ЗСУ

Після мобілізації та доставлення у навчальний центр військовослужбовець має отримати усі необхідні засоби індивідуального захисту. Йдеться про бронежилет, але, крім нього, військовому мають видати ще два засоби захисту.

Про це йдеться у матеріалі на сайті vkp.ua.

Що входить у бойовий єдиний комплект

Після того, як мобілізований громадянин потрапляє у навчальний центр, де він має пройти процес базової загальної військової (чи, за потреби, спеціальної) підготовки, держава має забезпечити його усім необхідним.

Це, перш за все, бойовий єдиний комплект, БЄК.

БЄК, згідно із нормами, включає:

головні убори;

обмундирування;

білизну;

взуття;

спорядження.

Які засоби захисту має отримати мобілізований

Крім того, мобілізованому військовослужбовцю повинні видати засоби індивідуального захисту.

Ця норма також стосується військових усіх категорій, незалежно від того, де вони служитимуть після БЗВП — в тилу, працюючи у військовій частині діловодом, чи на фронті.

Законом визначені три засоби індивідуального захисту, які мають бути видані. Це:

захисні балістичні окуляри;

бойовий балістичний шолом;

модульний або полегшений бронежилет.

