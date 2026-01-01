Видео
Україна
Видео

Средства защиты — чем должны обеспечить мобилизованного

Средства защиты — чем должны обеспечить мобилизованного

Ua ru
Дата публикации 1 января 2026 05:38
Обеспечение в ВСУ - какие средства защиты должны предоставить мобилизованным
Военнослужащий в учебном центре. Фото: 150 учебный центр Командования Сил ТрО ВСУ

После мобилизации и доставки в учебный центр военнослужащий должен получить все необходимые средства индивидуальной защиты. Речь идет о бронежилете, но, кроме него, военному должны выдать еще два средства защиты.

Об этом говорится в материале на сайте vkp.ua.

Читайте также:

Что входит в боевой единый комплект

После того, как мобилизованный гражданин попадает в учебный центр, где он должен пройти процесс базовой общей военной (или, при необходимости, специальной) подготовки, государство должно обеспечить его всем необходимым.

Это, прежде всего, боевой единый комплект, БЕК.

БЕК, согласно нормам, включает:

  • головные уборы;
  • обмундирование;
  • бельё;
  • обувь;
  • снаряжение.

Какие средства защиты должен получить мобилизованный

Кроме того, мобилизованному военнослужащему должны выдать средства индивидуальной защиты.

Эта норма также касается военных всех категорий, независимо от того, где они будут служить после БЗВП — в тылу, работая в воинской части делопроизводителем, или на фронте.

Законом определены три средства индивидуальной защиты, которые должны быть выданы. Это:

  • защитные баллистические очки;
  • боевой баллистический шлем;
  • модульный или облегченный бронежилет.

Напомним, мы ранее писали о том, что делать мобилизованному, которого на БЗВП не обеспечили имуществом.

Добавим, мы сообщали о том, как военным получить компенсацию за аренду жилья.

ВСУ военнослужащие учебные центры защита бронежилет
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
