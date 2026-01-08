Личное распоряжение военнослужащего - зачем нужен этот документ

Военный оформляет документ. Фото: Генштаб ВСУ

Военнослужащий Вооруженных сил Украины может самостоятельно определить, кому будет принадлежать выплата в случае его гибели. Для этого нужно оформить специальный документ и сдать его на хранение в воинскую часть.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Реклама

Читайте также:

Зачем нужно личное распоряжение

В 2026 году военнослужащий Вооруженных сил Украины имеет право собственноручно распоряжаться теми выплатами, которые могут получить его родственники в случае гибели, плена или пропажи без вести военного.

Для этого он должен оформить личное распоряжение.

"Это документ, который дает возможность военнослужащему самостоятельно определить лиц (включая себя или никого), которым он предоставляет право на получение денежного обеспечения, в размере доли, которую военнослужащий укажет в процентах", — пояснили в Министерстве обороны Украины.

Кроме того, военный может в любое время по собственному желанию заменить личное распоряжение на новое или отменить его.

Куда отдать распоряжение на хранение

Написав личное распоряжение (в произвольной форме), военнослужащий должен заверить этот документ.

Согласно действующим правилам, это можно сделать или у командира воинской части, или у нотариуса.

После этого, отметили в Минобороны, личное распоряжение отдается на хранение в воинской части. Документ этот приобщается к личному делу военнослужащего.

Напомним, мы ранее писали о том, какое условие является необходимым для родителей погибшего или пленного воина, если они хотят получить денежную помощь от государства.

Добавим, мы сообщали о том, имеет ли право на получение государственной выплаты родная сестра пропавшего без вести военнослужащего.