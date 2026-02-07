Виплати родині військового - розміри виплат за загиблого і померлого

Смерть і загибель військового — різниця у виплаті родині
Родина військовослужбовця, який помер під час служби у Збройних силах України, має право на отримання грошової допомоги від держави. Юристи пояснили, як відрізняється розмір цієї допомоги від виплати у випадку загибелі військового під час війни.
Як повідомляють Новини.LIVE, про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Грошова допомога родині військовослужбовця
До юристів звернулася родина померлого у складі ЗСУ військовослужбовця.
Громадяни поцікавилися, чи мають вони право на отримання грошової допомоги від держави, якщо в документах про смерть згадується Закон "Про охорону праці".
Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цю ситуацію., пояснив, що родина, як правило, має право на одноразову грошову допомогу від держави, якщо у документах підтверджено, що смерть настала під час виконання обов’язків військової служби (або пов’язана з виконанням таких обов’язків).
"Те, що у вас у матеріалах фігурує ст. 14 Закону "Про охорону праці", зазвичай означає порядок / правила розслідування випадку, але саме по собі не "знімає" права сім’ї на військову одноразову допомогу. Ключове — причинний зв’язок із виконанням обов’язків служби, який фіксується актами/висновками розслідування", — наголосив юрист.
Два варіанти виплати родині померлого / загиблого
Айвазян розповів, як відрізняються виплати у випадку загибелі та смерті під час військової служби.
"Якщо військовий загинув під час виконання обов’язків військової служби (не в зоні бойових дій, але на завданні) — рідним виплачують 2 271 000 грн (750-ти кратний розмір прожиткового мінімуму)", — зазначив адвокат.
"А виплата у разі смерті військовослужбовця, що настала в період проходження ним військової служби внаслідок захворювання чи нещасного випадку під час служби здійснюється в розмірі 1 514 000 грн (500-прожиткового мінімуму)", — наголосив Юрій Айвазян.
Він додав, що здебільшого це випадки, коли військовий помирає у місці розташування військової частини чи на навчаннях через проблеми зі здоров’ям (серцева недостатність тощо).
Нагадаємо, ми раніше писали про те, яким є розмір виплат для різних черг родичів полоненого військовослужбовця.
Додамо, ми повідомляли про те, як родичі зниклого безвісти можуть отримати державну допомогу.
Читайте Новини.LIVE!