Виплати родині військового - розміри виплат за загиблого і померлого

Прощання з військовим. Фото: "АрміяInform"

Родина військовослужбовця, який помер під час служби у Збройних силах України, має право на отримання грошової допомоги від держави. Юристи пояснили, як відрізняється розмір цієї допомоги від виплати у випадку загибелі військового під час війни.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Грошова допомога родині військовослужбовця

До юристів звернулася родина померлого у складі ЗСУ військовослужбовця.

Громадяни поцікавилися, чи мають вони право на отримання грошової допомоги від держави, якщо в документах про смерть згадується Закон "Про охорону праці".

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цю ситуацію., пояснив, що родина, як правило, має право на одноразову грошову допомогу від держави, якщо у документах підтверджено, що смерть настала під час виконання обов’язків військової служби (або пов’язана з виконанням таких обов’язків).

"Те, що у вас у матеріалах фігурує ст. 14 Закону "Про охорону праці", зазвичай означає порядок / правила розслідування випадку, але саме по собі не "знімає" права сім’ї на військову одноразову допомогу. Ключове — причинний зв’язок із виконанням обов’язків служби, який фіксується актами/висновками розслідування", — наголосив юрист.

Два варіанти виплати родині померлого / загиблого

Айвазян розповів, як відрізняються виплати у випадку загибелі та смерті під час військової служби.

"Якщо військовий загинув під час виконання обов’язків військової служби (не в зоні бойових дій, але на завданні) — рідним виплачують 2 271 000 грн (750-ти кратний розмір прожиткового мінімуму)", — зазначив адвокат.

"А виплата у разі смерті військовослужбовця, що настала в період проходження ним військової служби внаслідок захворювання чи нещасного випадку під час служби здійснюється в розмірі 1 514 000 грн (500-прожиткового мінімуму)", — наголосив Юрій Айвазян.

Він додав, що здебільшого це випадки, коли військовий помирає у місці розташування військової частини чи на навчаннях через проблеми зі здоров’ям (серцева недостатність тощо).

