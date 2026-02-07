Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Військова економіка Смерть і загибель військового — різниця у виплаті родині

Смерть і загибель військового — різниця у виплаті родині

Ua ru
Дата публікації: 7 лютого 2026 05:34
Виплати родині військового - розміри виплат за загиблого і померлого
Прощання з військовим. Фото: "АрміяInform"

Родина військовослужбовця, який помер під час служби у Збройних силах України, має право на отримання грошової допомоги від держави. Юристи пояснили, як відрізняється розмір цієї допомоги від виплати у випадку загибелі військового під час війни.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама
Читайте також:

Грошова допомога родині військовослужбовця

До юристів звернулася родина померлого у складі ЗСУ військовослужбовця.

Громадяни поцікавилися, чи мають вони право на отримання грошової допомоги від держави, якщо в документах про смерть згадується Закон "Про охорону праці".

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цю ситуацію., пояснив, що родина, як правило, має право на одноразову грошову допомогу від держави, якщо у документах підтверджено, що смерть настала під час виконання обов’язків військової служби (або пов’язана з виконанням таких обов’язків).

"Те, що у вас у матеріалах фігурує ст. 14 Закону "Про охорону праці", зазвичай означає порядок / правила розслідування випадку, але саме по собі не "знімає" права сім’ї на військову одноразову допомогу. Ключове — причинний зв’язок із виконанням обов’язків служби, який фіксується актами/висновками розслідування", — наголосив юрист.

Два варіанти виплати родині померлого / загиблого

Айвазян розповів, як відрізняються виплати у випадку загибелі та смерті під час військової служби.

"Якщо військовий загинув під час виконання обов’язків військової служби (не в зоні бойових дій, але на завданні) — рідним виплачують 2 271 000 грн (750-ти кратний розмір прожиткового мінімуму)", — зазначив адвокат.

"А виплата у разі смерті військовослужбовця, що настала в період проходження ним військової служби внаслідок захворювання чи нещасного випадку під час служби здійснюється в розмірі 1 514 000 грн (500-прожиткового мінімуму)", — наголосив Юрій Айвазян.

Він додав, що здебільшого це випадки, коли військовий помирає у місці розташування військової частини чи на навчаннях через проблеми зі здоров’ям (серцева недостатність тощо).

Нагадаємо, ми раніше писали про те, яким є розмір виплат для різних черг родичів полоненого військовослужбовця.

Додамо, ми повідомляли про те, як родичі зниклого безвісти можуть отримати державну допомогу.

смерть ЗСУ родина військовослужбовці грошова допомога
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації