Виплати в ЗСУ - розмір виплат за полонених

Особи, які мають право на отримання виплати за полоненого військовослужбовця, отримають ці кошти у різних обсягах. Зокрема, суттєво відрізняються суми, які отримають родичі першої і другої черг.
Про це повідомляли у Міністерстві оборони України.
Виплата згідно з особистим розпорядженням
Виплати за полоненого військовослужбовця для різних категорій є неоднаковими.
Першість у праві на отримання виплати, як відомо, мають особи, на користь яких складено особисте розпорядження
Така людина отримає виплату у розмірі зазначеної в такому розпорядженні частки.
Скільки отримають родичі першої та другої черги
Якщо військовослужбовець, який потрапив у полон, не залишив особистого розпорядження, право на виплату отримують родичі першої та другої черг.
Особи першої черги отримують виплату рівними частками у розмірі від 50% загальної суми.
Інші 50% зберігаються за самим полоненим.
Особи другої черги мають право на отримання виплати рівними частками від 20% загальної суми.
80% депонуються за військовослужбовцем, який перебуває у полоні.
