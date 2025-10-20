Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Військова економіка Виплати за полонених — розмір виплат для різних черг

Виплати за полонених — розмір виплат для різних черг

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 05:43
Оновлено: 17:40
Виплати в ЗСУ - розмір виплат за полонених
Військові, які повертаються з полону. Фото: koordshtab.gov.ua

Особи, які мають право на отримання виплати за полоненого військовослужбовця, отримають ці кошти у різних обсягах. Зокрема, суттєво відрізняються суми, які отримають родичі першої і другої черг.

Про це повідомляли у Міністерстві оборони України.

Реклама
Читайте також:

Виплата згідно з особистим розпорядженням

Виплати за полоненого військовослужбовця для різних категорій є неоднаковими.

Першість у праві на отримання виплати, як відомо, мають особи, на користь яких складено особисте розпорядження

Така людина отримає виплату у розмірі зазначеної в такому розпорядженні частки.

Скільки отримають родичі першої та другої черги

Якщо військовослужбовець, який потрапив у полон, не залишив особистого розпорядження, право на виплату отримують родичі першої та другої черг.

Особи першої черги отримують виплату рівними частками у розмірі від 50% загальної суми.

Інші 50% зберігаються за самим полоненим.

Особи другої черги мають право на отримання виплати рівними частками від 20% загальної суми.

80% депонуються за військовослужбовцем, який перебуває у полоні.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які документи потрібні для отримання виплат для родичів полонених.

Додамо, ми повідомляли про те, хто з родичів полоненого військовослужбовця має право на виплату.

виплати ЗСУ родина полонені військовослужбовці
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації