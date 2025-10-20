Виплати в ЗСУ - розмір виплат за полонених

Військові, які повертаються з полону. Фото: koordshtab.gov.ua

Особи, які мають право на отримання виплати за полоненого військовослужбовця, отримають ці кошти у різних обсягах. Зокрема, суттєво відрізняються суми, які отримають родичі першої і другої черг.

Про це повідомляли у Міністерстві оборони України.

Виплата згідно з особистим розпорядженням

Виплати за полоненого військовослужбовця для різних категорій є неоднаковими.

Першість у праві на отримання виплати, як відомо, мають особи, на користь яких складено особисте розпорядження

Така людина отримає виплату у розмірі зазначеної в такому розпорядженні частки.

Скільки отримають родичі першої та другої черги

Якщо військовослужбовець, який потрапив у полон, не залишив особистого розпорядження, право на виплату отримують родичі першої та другої черг.

Особи першої черги отримують виплату рівними частками у розмірі від 50% загальної суми.

Інші 50% зберігаються за самим полоненим.

Особи другої черги мають право на отримання виплати рівними частками від 20% загальної суми.

80% депонуються за військовослужбовцем, який перебуває у полоні.

