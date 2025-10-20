Выплаты в ВСУ - размер выплат за пленных

Выплаты за пленных — размер выплат для разных очередей
Лица, имеющие право на получение выплаты за пленного военнослужащего, получат эти средства в разных объемах. В частности, существенно отличаются суммы, которые получат родственники первой и второй очередей.
Об этом сообщали в Министерстве обороны Украины.
Выплата согласно личному распоряжению
Выплаты за пленного военнослужащего для разных категорий неодинаковы.
Первенство в праве на получение выплаты, как известно, имеют лица, в пользу которых составлено личное распоряжение
Такой человек получит выплату в размере указанной в таком распоряжении доли.
Сколько получат родственники первой и второй очереди
Если военнослужащий, попавший в плен, не оставил личного распоряжения, право на выплату получают родственники первой и второй очередей.
Лица первой очереди получают выплату равными долями в размере от 50% общей суммы.
Остальные 50% сохраняются за самим пленным.
Лица второй очереди имеют право на получение выплаты равными долями от 20% общей суммы.
80% депонируются за военнослужащим, который находится в плену.
