Видео

Выплаты за пленных — размер выплат для разных очередей

Дата публикации 20 октября 2025 05:43
обновлено: 17:40
Выплаты в ВСУ - размер выплат за пленных
Военные, которые возвращаются из плена. Фото: koordshtab.gov.ua

Лица, имеющие право на получение выплаты за пленного военнослужащего, получат эти средства в разных объемах. В частности, существенно отличаются суммы, которые получат родственники первой и второй очередей.

Об этом сообщали в Министерстве обороны Украины.

Выплата согласно личному распоряжению

Выплаты за пленного военнослужащего для разных категорий неодинаковы.

Первенство в праве на получение выплаты, как известно, имеют лица, в пользу которых составлено личное распоряжение

Такой человек получит выплату в размере указанной в таком распоряжении доли.

Сколько получат родственники первой и второй очереди

Если военнослужащий, попавший в плен, не оставил личного распоряжения, право на выплату получают родственники первой и второй очередей.

Лица первой очереди получают выплату равными долями в размере от 50% общей суммы.

Остальные 50% сохраняются за самим пленным.

Лица второй очереди имеют право на получение выплаты равными долями от 20% общей суммы.

80% депонируются за военнослужащим, который находится в плену.

Напомним, мы ранее писали о том, какие документы нужны для получения выплат для родственников пленных.

Добавим, мы сообщали о том, кто из родственников пленного военнослужащего имеет право на выплату.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
