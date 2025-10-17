Выплаты за пленных военнослужащих - как получить выплату

Выплаты за пленных — процесс получения выплат
Родственники пленного военнослужащего имеют право на получение специальной выплаты в течение того времени, когда воин находится в плену. В Минобороны объяснили, куда подавать заявление и как осуществляется выплата.
Куда подавать заявление на выплату
В военном ведомстве рассказали о том, как оформляется процесс выплаты за пленного военнослужащего.
"Подача заявления на выплату с документами осуществляется в любой удобный по месту расположения ТЦК и СП", — пояснили в Министерстве обороны Украины.
Там же можно получить и консультацию по этому вопросу.
Время рассмотрения и срок выплаты
Рассмотрение заявления с документами и принятие решения в воинской части, отметили в Минобороны, происходит в течение 15 дней со дня получения заявления.
"В случае положительного решения, выплаты происходят ежемесячно (в текущем месяце за прошлый) путем зачисления на банковский счет, который был указан в заявлении", — говорится в пояснении военного ведомства.
