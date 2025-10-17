Видео
Україна
Выплаты за пленных — процесс получения выплат

Выплаты за пленных — процесс получения выплат

Ua ru
Дата публикации 17 октября 2025 05:46
обновлено: 05:46
Выплаты за пленных военнослужащих - как получить выплату
Возвращение военных из плена. Фото: Черновицкая ОВА

Родственники пленного военнослужащего имеют право на получение специальной выплаты в течение того времени, когда воин находится в плену. В Минобороны объяснили, куда подавать заявление и как осуществляется выплата.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Читайте также:

Куда подавать заявление на выплату

В военном ведомстве рассказали о том, как оформляется процесс выплаты за пленного военнослужащего.

"Подача заявления на выплату с документами осуществляется в любой удобный по месту расположения ТЦК и СП", — пояснили в Министерстве обороны Украины.

Там же можно получить и консультацию по этому вопросу.

Время рассмотрения и срок выплаты

Рассмотрение заявления с документами и принятие решения в воинской части, отметили в Минобороны, происходит в течение 15 дней со дня получения заявления.

"В случае положительного решения, выплаты происходят ежемесячно (в текущем месяце за прошлый) путем зачисления на банковский счет, который был указан в заявлении", — говорится в пояснении военного ведомства.

Напомним, мы ранее писали о том, кто имеет право на получение выплат за пленных военнослужащих.

Добавим, мы сообщали о том, какие документы нужно предоставить для получения выплат за пленных военных.

выплаты ВСУ пленные ТЦК и СП военнослужащие
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
