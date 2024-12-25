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Выплаты за пленного — кто из родственников имеет на них право

25 декабря 2024 05:42
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Выплаты семье пленного военнослужащего – кто имеет право их получить
Жена военнослужащего. Фото: "АрмияInform"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Претендовать на выплаты для семьи пленных военнослужащих ВСУ могут, прежде всего, жены и мужья военных. Кроме того, такие выплаты могут получить другие родственники — в частности дети, родители и лица, находящиеся на содержании военнослужащего.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Главный родственник пленного военнослужащего

Семья военнослужащего, попавшего в плен, имеет право на получение соответствующих выплат от государства.

Это же касается и близких родственников пропавших без вести военных.

Главными родственниками таких военнослужащих, имеющих первоочередное право на получение помощи, считаются супруга или мужа пленного (пленной).

Какие еще родственники имеют право на выплаты

Кроме того, на выплаты могут претендовать дети, проживающие вместе с супругой (супругом) пленных военных, или законные представители (опекунам, попечители) или усыновители несовершеннолетних детей (инвалидов с детства — независимо от их возраста) таких военнослужащих.

Также выплаты могут получить лица, состоящие на содержании военнослужащих или родители пленных.

Эти выплаты предоставляются равными долями, если военнослужащие не состоят в браке и не имеют детей.

Напомним, мы писали ранее о том, какие документы следует предоставить для получения помощи родственникам военнопленных.

Также мы сообщали о том, когда выплаты родственникам пленных военнослужащих прекращаются.

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