Компенсація родичам полоненого - коли не виплачується

Коли родичі не отримуватимуть гроші за полоненого військового
Виплати родині полоненого військовослужбовця припиняються у той день, коли військовий повертається на батьківщину з полону. Це ж стосується і тих військових, які були інтерновані у треті, нейтральні країни.
Про це повідомляло Міністерство оборони України.
Виплати родині полонених не безкінечні
Родина військовослужбовця, який потрапив у російський полон, мають право на одноразову компенсацію та щомісячні виплати.
Юристи пояснили, коли такі виплати припиняються і з якої підстави.
Коли гроші перестають виплачувати
Так, виплата родичам полоненого військовослужбовця продовжується до звільнення військового із полону.
У день звільнення виплата автоматично припиняється, і родина більше не може розраховувати на гроші від держави.
Це ж стосується і тих військовослужбовців, які були інтерновані на територію нейтральних держав.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, від чого залежить розмір основних виплат, які отримують військовослужбовці.
Також ми повідомляли про те, коли і кому виплачують в ЗСУ допомогу в 100% від зарплати.
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