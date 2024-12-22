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Коли родичі не отримуватимуть гроші за полоненого військового

22 грудня 2024 06:10
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Компенсація родичам полоненого - коли не виплачується
Звільнені з полону військовослужбовці ЗСУ. Фото: Telegram-канал А. Єрмака
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Виплати родині полоненого військовослужбовця припиняються у той день, коли військовий повертається на батьківщину з полону. Це ж стосується і тих військових, які були інтерновані у треті, нейтральні країни.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Родина військовослужбовця, який потрапив у російський полон, мають право на одноразову компенсацію та щомісячні виплати.

Юристи пояснили, коли такі виплати припиняються і з якої підстави.

Коли гроші перестають виплачувати

Так, виплата родичам полоненого військовослужбовця продовжується до звільнення військового із полону.

У день звільнення виплата автоматично припиняється, і родина більше не може розраховувати на гроші від держави.

Це ж стосується і тих військовослужбовців, які були інтерновані на територію нейтральних держав.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, від чого залежить розмір основних виплат, які отримують військовослужбовці.

Також ми повідомляли про те, коли і кому виплачують в ЗСУ допомогу в 100% від зарплати.

виплати ЗСУ військові полонені військовослужбовці

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