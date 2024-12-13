Виплати у 100% зарплати — за яких умов надають в ЗСУ

Гроші у руках. Фото: ArmyInform

Українські військовослужбовці мають право на грошову допомогу у разі переїзду на нове місце служби в інший населений пункт у зв’язку з призначенням на військову посаду чи зарахуванням на навчання у вищі військові навчальні заклади. Сума такої виплати призначається в розмірі місячного грошового забезпечення.

Про це йдеться на порталі Міністерства оборони.

Читайте також:

Хто в ЗСУ має право на допомогу у розмірі 100% зарплати

Як зазначають в оборонному відомстві, бійцям, які несуть військову службу за контрактом, кадрову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу Збройних Сил та Державної спецслужби транспорту, надається додаткова підтримка у разі переїзду. А саме:

підйомна допомога в розмірі 100% грошового забезпечення на для військовослужбовця та 50% — на кожного члена його родини, які перемістилися разом;

добові, встановлені урядом для працівників, які перебувають у відрядженні, за кожен день перебування у дорозі на військового та кожного члена його родини.

Це прописано у наказі № 45 Міноборони від 05 лютого 2018 року "Про затвердження Порядку виплати військовослужбовцям Збройних Сил України підйомної допомоги".

Проте мобілізованим військовим відповідна допомога не передбачена. Лише, якщо боєць укладе контракт на проходження служби та переміститься на нове місце служби, зможе отримати таке право.

Як отримати додаткову допомогу бійцям

Відповідну виплату здійснюють вже за новим місцем військової служби чи місцем навчання. Допомогу призначають на основі наказу командира (начальника) військової частини чи навчального закладу, де буде вказана нарахована сума виплат.

Таке право з'являється:

з дати прийняття військовим посади та справ — для тих, хто переїхав на нове місце служби;

з дати зарахування на навчання — у разі навчання у військових навчальних закладах;

з дати прибуття на адресу дислокації, оголошену наказом командира військової частини, — для тих, хто переїхав на нове місце служби у складі військової частини/підрозділу.

Військовослужбовець має написати рапорт для отримання підйомної допомоги та добових.

Нагадаємо, деякі учасники бойових дій повинні переоформити пільги на комунальні послуги з січня 2025 року. Нову заяву необхідно подати тим, у кого сталися певні зміни.

Раніше ми писали, які виплати, які надаються військовослужбовцям, вважаються основними. Йдеться про посадовий оклад, оклад за військовим званням, а також надбавку за вислугу років.