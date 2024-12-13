Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військова економіка arrow Допомога у 100% від зарплати — коли і кому виплачують в ЗСУ arrow

Допомога у 100% від зарплати — коли і кому виплачують в ЗСУ

13 грудня 2024 13:00
Ксенія Симонова - Редактор
Виплати у 100% зарплати — за яких умов надають в ЗСУ
Гроші у руках. Фото: ArmyInform
Ксенія Симонова - Редактор

Українські військовослужбовці мають право на грошову допомогу у разі переїзду на нове місце служби в інший населений пункт у зв’язку з призначенням на військову посаду чи зарахуванням на навчання у вищі військові навчальні заклади. Сума такої виплати призначається в розмірі місячного грошового забезпечення.

Про це йдеться на порталі Міністерства оборони.

Читайте також:

Хто в ЗСУ має право на допомогу у розмірі 100% зарплати

Як зазначають в оборонному відомстві, бійцям, які несуть військову службу за контрактом, кадрову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу Збройних Сил та Державної спецслужби транспорту, надається додаткова підтримка у разі переїзду. А саме:

  • підйомна допомога в розмірі 100% грошового забезпечення на для військовослужбовця та 50% — на кожного члена його родини, які перемістилися разом;
  • добові, встановлені урядом для працівників, які перебувають у відрядженні, за кожен день перебування у дорозі на військового та кожного члена його родини.

Це прописано у наказі № 45 Міноборони від 05 лютого 2018 року "Про затвердження Порядку виплати військовослужбовцям Збройних Сил України підйомної допомоги".

Проте мобілізованим військовим відповідна допомога не передбачена. Лише, якщо боєць укладе контракт на проходження служби та переміститься на нове місце служби, зможе отримати таке право.

Як отримати додаткову допомогу бійцям

Відповідну виплату здійснюють вже за новим місцем військової служби чи місцем навчання. Допомогу призначають на основі наказу командира (начальника) військової частини чи навчального закладу, де буде вказана нарахована сума виплат.

Таке право з'являється:

  • з дати прийняття військовим посади та справ — для тих, хто переїхав на нове місце служби;
  • з дати зарахування на навчання — у разі навчання у військових навчальних закладах;
  • з дати прибуття на адресу дислокації, оголошену наказом командира військової частини, — для тих, хто переїхав на нове місце служби у складі військової частини/підрозділу.

Військовослужбовець має написати рапорт для отримання підйомної допомоги та добових.

Нагадаємо, деякі учасники бойових дій повинні переоформити пільги на комунальні послуги з січня 2025 року. Нову заяву необхідно подати тим, у кого сталися певні зміни.

Раніше ми писали, які виплати, які надаються військовослужбовцям, вважаються основними. Йдеться про посадовий оклад, оклад за військовим званням, а також надбавку за вислугу років.

зарплати виплати соцвиплати військовослужбовці грошова допомога

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:30 Чи можливі рейди ТЦК на новорічні свята

06:25 Тепло взимку — яку систему опалення обрати та ціни в Україні

06:22 Яких ухилянтів найбільше карають судді — адвокатка дала відповідь

06:10 Пенсії під загрозою — коли ПФУ може припинити виплати

06:05 Битва за Чорнобиль — як ліквідовували аварію на ЧАЕС

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

06:01 В Ощадбанку висловились щодо термінів старих карток

05:45 Пенсії у 2025 році — хто отримуватиме найменші виплати

05:05 В Україні сьогодні значно похолоднішає — прогноз на сьогодні

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

03:47 БпЛА вразили нафтобазу в російському Орлі — яскраві кадри пожежі

06:30 Чи можливі рейди ТЦК на новорічні свята

06:25 Тепло взимку — яку систему опалення обрати та ціни в Україні

06:22 Яких ухилянтів найбільше карають судді — адвокатка дала відповідь

06:10 Пенсії під загрозою — коли ПФУ може припинити виплати

06:05 Битва за Чорнобиль — як ліквідовували аварію на ЧАЕС

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

06:01 В Ощадбанку висловились щодо термінів старих карток

05:45 Пенсії у 2025 році — хто отримуватиме найменші виплати

05:05 В Україні сьогодні значно похолоднішає — прогноз на сьогодні

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

03:47 БпЛА вразили нафтобазу в російському Орлі — яскраві кадри пожежі

06:25 Тепло взимку — яку систему опалення обрати та ціни в Україні

13 грудня 2024

14:32 Економічне бронювання — кого з одеситів воно стосується

06:40 Ціни на мідь значно зросли — вартість кольорових металів у грудні

12 грудня 2024
Ексклюзив

18:43 Виклик для кожного — війна очима одеського військового

Ексклюзив

13:23 З вулиці на ВЛК — як відстояти право на відстрочку

06:40 В Україні нові ціни на чормет — скільки коштує брухт у грудні

Ексклюзив

06:37 Відстрочка від мобілізації — хто та як може отримати сьогодні

11 грудня 2024

15:27 Середня зарплата в Україні 530 доларів — чи вистачає одеситам

11:30 Ціни на пшеницю — скільки коштують зернові в Україні

06:40 Ціни знову зростають — скільки коштує 1 г золота у грудні

Text

23:19 Фурса пояснив, як нові ліміти на перекази допоможуть економіці

Text

22:42 Нардепка заявила про зміни у системі забезпечення армії — деталі

Text

22:00 Скороход проінформувала про ситуацію з транзитом газу РФ

Text

18:16 Ветерани скаржаться на держпослуги — Констанкевич пояснила нюанси

Text

17:50 Звернення Сирського та відключення світла — ефір Вечір.LIVE

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

Text

17:44 Корольчук пояснив, чому минула зима пройшла без відключень

Text

17:33 Університети України зіткнулися з недобором студентів, — нардеп

Text

13:00 Масований обстріл України та допомога від США — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зміни в роботі навчальних центрів ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

12 грудня 2024
Text

23:07 У Тбілісі продовжуються протести — що відомо на цю мить

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

1 грудня 2024

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК

6 грудня 2024

10:16 Орендар зможе стати власником житла — що готують українцям