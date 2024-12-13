Выплаты в 100% зарплаты — при каких условиях предоставляются в ВСУ

Деньги в руках. Фото: ArmyInform

Украинские военнослужащие имеют право на денежную помощь при переезде на новое место службы в другой населенный пункт в связи с назначением на военную должность или зачислением на обучение в высшие военные учебные заведения. Сумма такой выплаты назначается в размере месячного денежного довольствия.

Об этом говорится на портале Министерства обороны.

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Как отмечают в оборонном ведомстве, бойцам, которые несут военную службу по контракту, кадровую военную службу, военную службу по призыву лиц офицерского состава Вооруженных Сил и Государственной спецслужбы транспорта, предоставляется дополнительная поддержка в случае переезда. А именно:

подъемная помощь в размере 100% денежного довольствия для военнослужащего и 50% — на каждого члена его семьи, переместившихся вместе;

суточные, установленные правительством для работников, находящихся в командировке, за каждый день пребывания в пути на военного и каждого члена его семьи.

Это прописано в приказе № 45 Минобороны от 05 февраля 2018 г. "Об утверждении Порядка выплаты военнослужащим Вооруженных Сил Украины подъемной помощи".

Однако мобилизованным военным соответствующая помощь не предусмотрена. Только если боец заключит контракт на прохождение службы и переместится на новое место службы, сможет получить такое право.

Как получить дополнительную помощь бойцам

Соответствующую выплату производят уже на новом месте военной службы или месте обучения. Помощь назначают на основе приказа командира (начальника) воинской части или учебного заведения, где будет указана начисленная сумма выплат.

Такое право возникает:

с даты принятия военным должности и дел — для тех, кто переехал на новое место службы;

с даты зачисления на обучение — в случае обучения в военных учебных заведениях;

с даты прибытия на адрес дислокации, объявленный приказом командира воинской части — для тех, кто переехал на новое место службы в составе воинской части/подразделения.

Военнослужащий должен написать рапорт для получения подъемной помощи и суточных.

Напомним, некоторые участники боевых действий должны переоформить льготы на коммунальные услуги с января 2025 года. Новое заявление необходимо подать тем, у кого произошли некоторые изменения.

Ранее мы писали, какие выплаты, предоставляемые военнослужащим, считаются основными. Речь идет о должностном окладе, окладе по воинскому званию, а также надбавке за выслугу лет.