Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Военная экономика arrow Помощь в 100% от зарплаты — когда и кому выплачивают в ВСУ arrow

Помощь в 100% от зарплаты — когда и кому выплачивают в ВСУ

13 декабря 2024 13:00
Ксения Симонова - Редактор
Выплаты в 100% зарплаты — при каких условиях предоставляются в ВСУ
Деньги в руках. Фото: ArmyInform
Ксения Симонова - Редактор

Украинские военнослужащие имеют право на денежную помощь при переезде на новое место службы в другой населенный пункт в связи с назначением на военную должность или зачислением на обучение в высшие военные учебные заведения. Сумма такой выплаты назначается в размере месячного денежного довольствия.

Об этом говорится на портале Министерства обороны.

Читайте также:

Кто в ВСУ имеет право на пособие в размере 100% зарплаты

Как отмечают в оборонном ведомстве, бойцам, которые несут военную службу по контракту, кадровую военную службу, военную службу по призыву лиц офицерского состава Вооруженных Сил и Государственной спецслужбы транспорта, предоставляется дополнительная поддержка в случае переезда. А именно:

  • подъемная помощь в размере 100% денежного довольствия для военнослужащего и 50% — на каждого члена его семьи, переместившихся вместе;
  • суточные, установленные правительством для работников, находящихся в командировке, за каждый день пребывания в пути на военного и каждого члена его семьи.

Это прописано в приказе № 45 Минобороны от 05 февраля 2018 г. "Об утверждении Порядка выплаты военнослужащим Вооруженных Сил Украины подъемной помощи".

Однако мобилизованным военным соответствующая помощь не предусмотрена. Только если боец заключит контракт на прохождение службы и переместится на новое место службы, сможет получить такое право.

Как получить дополнительную помощь бойцам

Соответствующую выплату производят уже на новом месте военной службы или месте обучения. Помощь назначают на основе приказа командира (начальника) воинской части или учебного заведения, где будет указана начисленная сумма выплат.

Такое право возникает:

  • с даты принятия военным должности и дел — для тех, кто переехал на новое место службы;
  • с даты зачисления на обучение — в случае обучения в военных учебных заведениях;
  • с даты прибытия на адрес дислокации, объявленный приказом командира воинской части — для тех, кто переехал на новое место службы в составе воинской части/подразделения.

Военнослужащий должен написать рапорт для получения подъемной помощи и суточных.

Напомним, некоторые участники боевых действий должны переоформить льготы на коммунальные услуги с января 2025 года. Новое заявление необходимо подать тем, у кого произошли некоторые изменения.

Ранее мы писали, какие выплаты, предоставляемые военнослужащим, считаются основными. Речь идет о должностном окладе, окладе по воинскому званию, а также надбавке за выслугу лет.

зарплаты выплаты соцвыплаты военнослужащие денежная помощь

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:11 Некоторые ФЛП должны платить 15% единого налога — кого касается

13:02 Илон Маск планирует создать город будущего в США — детали

13:00 Помощь в 100% от зарплаты — когда и кому выплачивают в ВСУ

Text

13:00 Массированный обстрел Украины и помощь от США — эфир День.LIVE

12:57 Графики не действуют — в Одессе ввели экстренные отключения света

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии - 80x80

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

12:55 Масштабная реформа Сухопутных войск — что хочет изменить Драпатый

12:48 В сети появилась карта запуска ракет РФ – куда летели цели

12:44 Лучшие и худшие авиакомпании в этом году — рейтинг

12:27 Выбивали несуществующий долг — в Одессе орудовала банда рэкетиров

12:21 Более 280 целей — чем Россия атаковала Украину сегодня

13:11 Некоторые ФЛП должны платить 15% единого налога — кого касается

13:02 Илон Маск планирует создать город будущего в США — детали

13:00 Помощь в 100% от зарплаты — когда и кому выплачивают в ВСУ

12:57 Графики не действуют — в Одессе ввели экстренные отключения света

12:55 Масштабная реформа Сухопутных войск — что хочет изменить Драпатый

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии - 80x80

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

12:48 В сети появилась карта запуска ракет РФ – куда летели цели

12:44 Лучшие и худшие авиакомпании в этом году — рейтинг

12:27 Выбивали несуществующий долг — в Одессе орудовала банда рэкетиров

12:21 Более 280 целей — чем Россия атаковала Украину сегодня

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

06:40 Цены на медь значительно выросли — стоимость цветмета в декабре

12 декабря 2024
Эксклюзив

18:43 Вызов для каждого — война глазами одесского военного

Эксклюзив

13:23 С улицы на ВВК — как отстоять право на отсрочку

06:40 В Украине новые цены на чермет — сколько стоит лом в декабре

Эксклюзив

06:37 Отсрочка от мобилизации — кто и как может получить сегодня

11 декабря 2024
Эксклюзив

19:34 Экономическое бронирование — кого из одесситов оно касается

15:27 Средняя зарплата в Украине 530 долларов — хватает ли одесситам

11:30 Цены на пшеницу — сколько стоят зерновые в Украине

06:40 Цены снова растут — сколько стоит 1 г золота в декабре

10 декабря 2024

06:40 Как заработать на ломе в Украине — цены за 1 кг латуни в декабре

Text

13:00 Массированный обстрел Украины и помощь от США — эфир День.LIVE

Text

08:00 Изменения в работе учебных центров ВСУ — эфир Ранок.LIVE

12 декабря 2024
Text

23:07 В Тбилиси продолжаются протесты — что известно на этот момент

Text

22:24 Нагорняк оценил вероятность долговременных отключений света

Text

19:55 Лимиты на банковские переводы — Южанина назвала, кто под прицелом

Text

19:36 Южанина назвала количество подозрительных банковских операций

Text

18:03 Гетманцев объяснил, повлияют ли новые налоги на зарплату учителей

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии - 80x80

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

Text

17:50 У Дуды заговорили о войне, Макрон ответил — эфир Вечір.LIVE

Text

17:43 Дунда ответил, будут ли на инаугурации в США украинские нардепы

Text

16:41 Попенко объяснил, сколько киевляне могут сидеть без света зимой

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

1 декабря 2024

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК

6 декабря 2024

10:16 Арендатор сможет стать владельцем жилья — что готовят украинцам