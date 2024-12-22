Компенсация родственникам пленника – когда не выплачивается

Когда родственники не будут получать деньги за пленного военного
Выплаты семье пленного военнослужащего прекращаются в тот день, когда военный возвращается на родину из плена. То же касается и тех военных, которые были интернированы в третьи, нейтральные страны.
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Выплаты семье пленных не бесконечны
Семья военнослужащего, попавшего в плен, имеют право на единовременную компенсацию и ежемесячные выплаты.
Юристы объяснили, когда такие выплаты прекращаются и по какому основанию.
Когда деньги перестают выплачивать
Так, выплата родственникам пленного военнослужащего продолжается до освобождения военного из плена.
В день увольнения выплата автоматически прекращается, и семья больше не может рассчитывать на деньги от государства.
То же касается и тех военнослужащих, которые были интернированы на территорию нейтральных государств.
Напомним, мы ранее писали о том, от чего зависит размер основных выплат, получаемых военнослужащими.
Также мы сообщали о том, когда и кому выплачивают в ВСУ пособие в 100% от зарплаты.
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