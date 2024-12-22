Компенсация родственникам пленника – когда не выплачивается

Освобождены из плена военнослужащие ВСУ. Фото: Telegram-канал А. Ермака

Выплаты семье пленного военнослужащего прекращаются в тот день, когда военный возвращается на родину из плена. То же касается и тех военных, которые были интернированы в третьи, нейтральные страны.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Семья военнослужащего, попавшего в плен, имеют право на единовременную компенсацию и ежемесячные выплаты.

Юристы объяснили, когда такие выплаты прекращаются и по какому основанию.

Когда деньги перестают выплачивать

Так, выплата родственникам пленного военнослужащего продолжается до освобождения военного из плена.

В день увольнения выплата автоматически прекращается, и семья больше не может рассчитывать на деньги от государства.

То же касается и тех военнослужащих, которые были интернированы на территорию нейтральных государств.

Напомним, мы ранее писали о том, от чего зависит размер основных выплат, получаемых военнослужащими.

Также мы сообщали о том, когда и кому выплачивают в ВСУ пособие в 100% от зарплаты.