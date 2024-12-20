Виплати для військових у полоні - які зберігаються

Які виплати зберігаються за військовими у полоні
Виплати для військовослужбовця ЗСУ, який потрапив у полон, не припиняються. Крім того, родина полоненого військовослужбовця отримує одноразову виплату в розмірі 100 тисяч гривень.
Про це повідомляло Міністерство оборони України.
Які виплати нараховують полоненим
Військовослужбовцям Збройних сил України, які потрапили в полон, продовжує нараховуватися грошове забезпечення.
Розмір цього забезпечення становить посадовий оклад за останнім місцем служби, оклад за військовим званням, надбавку за вислугу років, а також інші щомісячні додаткові види грошового забезпечення постійного характеру.
Крім того, продовжують нараховуватися інші види грошового забезпечення з урахуванням зміни вислуги років та норм грошового забезпечення
Що ще отримає сім’я полоненого
Ці виплати можуть здійснювати родині полоненого військовослужбовця.
Також сім’я військового, який потрапив до полону, отримує додаткову винагороду в розмірі 100 тисяч гривень.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, які виплати надаються військовослужбовцям для вирішення соціально-побутових питань.
Додамо, ми повідомляли про те, якими будуть виплати за загиблих військовослужбовців у 2025 році.
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