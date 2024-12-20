Виплати для військових у полоні - які зберігаються

Гроші для українського військовослужбовця. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

Виплати для військовослужбовця ЗСУ, який потрапив у полон, не припиняються. Крім того, родина полоненого військовослужбовця отримує одноразову виплату в розмірі 100 тисяч гривень.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Які виплати нараховують полоненим

Військовослужбовцям Збройних сил України, які потрапили в полон, продовжує нараховуватися грошове забезпечення.

Розмір цього забезпечення становить посадовий оклад за останнім місцем служби, оклад за військовим званням, надбавку за вислугу років, а також інші щомісячні додаткові види грошового забезпечення постійного характеру.

Крім того, продовжують нараховуватися інші види грошового забезпечення з урахуванням зміни вислуги років та норм грошового забезпечення

Що ще отримає сім’я полоненого

Ці виплати можуть здійснювати родині полоненого військовослужбовця.

Також сім’я військового, який потрапив до полону, отримує додаткову винагороду в розмірі 100 тисяч гривень.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які виплати надаються військовослужбовцям для вирішення соціально-побутових питань.

Додамо, ми повідомляли про те, якими будуть виплати за загиблих військовослужбовців у 2025 році.