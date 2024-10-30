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Виплата родині полоненого — які документи потрібні

30 жовтня 2024 05:53
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Виплати родині полоненого - перелік документів, що потрібно знати
Гроші для військового. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Близькі родичі полонених військовослужбовців мають право на отримання виплат, які передбачені військовому. Для цього вони мають надати відповідну заяву та пакет документів, які підтверджують родинні зв’язки.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

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Заява від родичів полоненого

Для того аби отримати виплати, які надаються військовослужбовцю, що потрапив у полон, родичі цього військового мають подати відповідну заяву.

До цієї заяви необхідно додати пакет документів, які підтверджують родинні зв’язки з полоненим.

Які документи потрібно додати

Перш за все, це копії сторінок паспортів усіх повнолітніх членів сім’ї з даними про прізвище, ім’я та по батькові, а також про державну реєстрацію місця проживання.

Крім того, необхідно за потреби додати наступні документи:

  • довідку про реєстрацію місця проживання (перебування) членів сім’ї (у разі відсутності такої інформації в паспорті);
  • копію свідоцтва про шлюб;
  • копії свідоцтв про народження дітей;
  • копію документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це контролюючому органу і мають відмітку в паспорті, — копія сторінки паспорта з такою відміткою).

Нагадаємо, ми повідомляли, які виплати зберігаються за полоненими українськими військовослужбовцями.

Додамо, ми писали про те, які виплати надаються військовим після звільнення з лав Збройних сил України.

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