Выплаты семье пленного - перечень документов, которые нужно знать

Деньги для военного. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Близкие родственники пленных военнослужащих имеют право на получение выплат, предусмотренных военнослужащим. Для этого они должны предоставить соответствующее заявление и пакет документов, подтверждающих родственные связи.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

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Заявление от родственников пленного

Для того чтобы получить выплаты, предоставляемые военнослужащему, попавшему в плен, родственники этого военного должны подать соответствующее заявление.

К этому заявлению необходимо добавить пакет документов, подтверждающих родственные связи с пленным.

Какие документы нужно добавить

Прежде всего, это копии страниц паспортов всех совершеннолетних членов семьи с данными о фамилии, имени и отчестве, а также о государственной регистрации места жительства.

Кроме того, необходимо при необходимости добавить следующие документы:

справку о регистрации места жительства (нахождения) членов семьи (при отсутствии такой информации в паспорте);

копию свидетельства о браке;

копии свидетельств о рождении детей;

копию документа, удостоверяющего регистрацию в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков (для лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и сообщили об этом контролирующему органу и имеют отметку в паспорте, — копия страницы паспорта с такой отметкой).

Напомним, мы сообщали, какие выплаты хранятся за пленными украинскими военнослужащими.

Добавим, мы писали о том, какие выплаты предоставляются военным после освобождения из рядов Вооруженных сил Украины.