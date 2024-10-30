Выплаты семье пленного - перечень документов, которые нужно знать

Выплата семье пленного — какие документы нужны
Близкие родственники пленных военнослужащих имеют право на получение выплат, предусмотренных военнослужащим. Для этого они должны предоставить соответствующее заявление и пакет документов, подтверждающих родственные связи.
Об этом сообщило Министерство обороны Украины.
Заявление от родственников пленного
Для того чтобы получить выплаты, предоставляемые военнослужащему, попавшему в плен, родственники этого военного должны подать соответствующее заявление.
К этому заявлению необходимо добавить пакет документов, подтверждающих родственные связи с пленным.
Какие документы нужно добавить
Прежде всего, это копии страниц паспортов всех совершеннолетних членов семьи с данными о фамилии, имени и отчестве, а также о государственной регистрации места жительства.
Кроме того, необходимо при необходимости добавить следующие документы:
- справку о регистрации места жительства (нахождения) членов семьи (при отсутствии такой информации в паспорте);
- копию свидетельства о браке;
- копии свидетельств о рождении детей;
- копию документа, удостоверяющего регистрацию в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков (для лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и сообщили об этом контролирующему органу и имеют отметку в паспорте, — копия страницы паспорта с такой отметкой).
Напомним, мы сообщали, какие выплаты хранятся за пленными украинскими военнослужащими.
Добавим, мы писали о том, какие выплаты предоставляются военным после освобождения из рядов Вооруженных сил Украины.
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