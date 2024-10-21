Виплати за загиблих військових у 2025 році — яких чекати змін

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

В Україні наступного року держава гарантує родинам загиблих військовослужбовців надання грошової допомоги, яка різниться залежно від обставин смерті. Щоб отримати виплати, потрібно зібрати певний пакет документів та надати у відповідні органи.

Про це повідомляє видання Oboz.ua.

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Хто має право на виплати та який розмір допомоги

Очікується, що у 2025 році виплати родинам загиблих військових залишаться на рівні 15 млн гривень (до скасування воєнного стану). Відповідне урядове рішення має на меті підтримку родичів загиблих героїв, які віддали своє життя на захист України. Виплати можуть отримати найближчі родичі загиблого військового. А саме:

батьки загиблого;

подружжя (чоловік/дружина);

діти до 18 років (зокрема, усиновлені чи зачаті до смерті військовослужбовця);

утриманці загиблого.

Гроші також можуть отримати:

повнолітні діти до 23 років, якщо навчаються та отримували аліменти;

брати, сестри та онуки загиблого, які стали особами з інвалідністю до 18 років і перебували на повному утриманні загиблого.

Виплата має бути розподілена рівними частинами між усіма правомірними членами родини.

Як отримати виплати за загиблого бійця

Процес подання документів спростили завдяки можливості подачі через портал "Дія" та Центр надання адмін послуг, що дозволяє родичам загиблих швидше отримати допомогу.

Для отримання грошової допомоги потрібно зібрати пакет документів і подати їх до терцентру комплектування та соцпідтримки (ТЦК СП) або через держпортал "Дія". Список документів:

витяг з наказу про виключення загиблого зі списку особового складу військової частини;

документ про причини та обставини загибелі;

витяг з особової справи про склад сім’ї;

свідоцтво про смерть військового;

свідоцтво про народження загиблого (для виплати батькам);

свідоцтво про шлюб (для виплати подружжю);

свідоцтво про народження дитини (для виплати дітям).

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні військові мають право на низку пільг за кредитами. Вони передбачають звільнення від необхідності сплати відсотків, штрафних санкцій, пені за несвоєчасне обслуговування платежів за кредитами.

Також ми писали, що за дев'ять місяців 2024 року загальна сума видатків державного бюджету склала 2,3 трлн грн. Третину цих коштів становили виплати військовим.