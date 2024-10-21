Выплаты за погибших военных в 2025 году — каких ждать изменений

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

В Украине в следующем году государство гарантирует семьям погибших военнослужащих предоставление денежной помощи, которая отличается в зависимости от обстоятельств смерти. Чтобы получить выплаты, нужно собрать пакет документов и предоставить в соответствующие органы.

Об этом сообщает издание Oboz.ua.

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Ожидается, что в 2025 году выплаты семьям погибших военных останутся на уровне 15 млн гривен (до отмены военного положения). Соответствующее правительственное решение поддерживает родственников погибших героев, отдавших свою жизнь в защиту Украины. Выплаты могут получить ближайшие родственники погибшего военного. А именно:

родители погибшего;

супруги (супруги);

дети до 18 лет (в частности, усыновленные или зачатые до смерти военнослужащего);

лица на содержании погибшего.

Деньги также могут получить:

совершеннолетние дети до 23 лет, если учатся и получали алименты;

братья, сестры и внуки погибшего, ставшие лицами с инвалидностью до 18 лет и находившиеся на полном содержании погибшего.

Выплата должна быть распределена равными частями между всеми правомерными членами семьи.

Как получить выплаты за погибшего бойца

Процесс подачи документов упростили благодаря возможности подачи через порталы "Дія" и Центр предоставления админуслуг, что позволяет родственникам погибших быстрее получить помощь.

Для получения денежной помощи нужно собрать пакет документов и подать их в терцентр комплектования и соцподдержки (ТЦК СП) или через госпортал "Дія". Список документов:

выписка из приказа об исключении погибшего из списка личного состава воинской части;

документ о причинах и обстоятельствах гибели;

выписка из личного дела о составе семьи;

свидетельство о смерти военного;

свидетельство о рождении погибшего (для выплаты родителям);

свидетельство о браке (для выплаты супругам);

свидетельство о рождении ребенка (для выплаты детям).

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине военные имеют право на ряд льгот по кредитам. Они предусматривают избавление от необходимости уплаты процентов, штрафных санкций, пени за несвоевременное обслуживание платежей по кредитам.

Также мы писали, что за девять месяцев 2024 года общая сумма расходов государственного бюджета составила 2,3 трлн грн. Треть этих средств составляли выплаты военным.