Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Военная экономика arrow Какие выплаты сохраняются за военными в плену arrow

Какие выплаты сохраняются за военными в плену

20 декабря 2024 05:50
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Выплаты для военных в плену - какие сохраняются
Деньги для украинского военнослужащего. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Выплаты для попавшего в плен военнослужащего ВСУ не прекращаются. Кроме того, семья пленного военнослужащего получает одноразовую выплату в размере 100 тысяч гривен.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Читайте также:

Какие выплаты начисляют пленным

Попавшим в плен военнослужащим Вооруженных сил Украины продолжает начисляться денежное обеспечение.

Размер этого обеспечения составляет должностной оклад по последнему месту службы, оклад по воинскому званию, надбавку за выслугу лет, а также другие ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения постоянного характера.

Кроме того, продолжают начисляться другие виды денежного довольствия с учетом изменения выслуги лет и норм денежного довольствия

Что еще получит семья пленного

Эти выплаты могут производиться семье пленного военнослужащего.

Также семья военного, попавшего в плен, получает дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен.

Напомним, мы ранее писали о том, какие выплаты предоставляются военнослужащим для решения социально-бытовых вопросов.

Добавим, мы сообщали о том, какими будут выплаты за погибших военнослужащих в 2025 году.

выплаты ВСУ военные пленные военнослужащие

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

06:30 Цены на кукурузу снова растут — какая стоимость зерна в декабре

06:30 Изменение данных в "Резерв+" — как это сделать в декабре

Эксклюзив

06:29 Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка

06:24 Аренда с правом выкупа — как получить жилье в собственность

06:10 Право на две пенсии — кто получит в 2025 году

Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС - 80x80

Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

06:01 Депозиты в Ощадбанке — какие могут быть проблемы при снятии

Срочная новость

05:58 РФ массированно обстреливает Херсон из артиллерии — что известно

05:50 Какие выплаты сохраняются за военными в плену

05:45 Пенсии в 2025 году — какой максимальный размер выплат

05:25 Ночная атака РФ на Киев — зафиксировано падение обломков БпЛА

06:30 Цены на кукурузу снова растут — какая стоимость зерна в декабре

06:30 Изменение данных в "Резерв+" — как это сделать в декабре

Эксклюзив

06:29 Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка

06:24 Аренда с правом выкупа — как получить жилье в собственность

06:10 Право на две пенсии — кто получит в 2025 году

Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС - 80x80

Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

06:01 Депозиты в Ощадбанке — какие могут быть проблемы при снятии

Срочная новость

05:58 РФ массированно обстреливает Херсон из артиллерии — что известно

05:50 Какие выплаты сохраняются за военными в плену

05:45 Пенсии в 2025 году — какой максимальный размер выплат

05:25 Ночная атака РФ на Киев — зафиксировано падение обломков БпЛА

21:37 Новый год в Одессе — сколько будет стоить отдых на праздники

06:40 В Украине дорожают цветные металлы — цены на алюминий в декабре

Эксклюзив

06:34 Одесский "Привоз" в канун праздников — насколько выросли цены

06:25 Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

06:22 Украина не в лидерах — какая зарплата у военных в других странах

18 декабря 2024

07:15 Вы удивитесь — сравнение цен на продукты в Грузии и в Украине

06:40 Цены на медь снова растут — цены на цветные металлы в декабре

06:25 Старейте за границей — сравнение пенсий в Украине и странах ЕС

17 декабря 2024
Эксклюзив

22:37 Когда одесситы планируют отмечать Рождество — опрос

06:41 Украинцы массово жалуются на махинации в системе Helsi

Text

19:51 Эксперт спрогнозировал резкий скачок цен на мясо, молоко и овощи

Text

17:50 Зеленский сделал заявление о прекращении огня — эфир Вечір.LIVE

Text

14:32 Подоляк объяснил, при каких условиях проведут выборы в Украине

Text

13:00 Зеленский согласился на миротворцев в Украине — эфир День.LIVE

Text

12:51 Войцеховский объяснил, почему онлайн-выборы в Украине невозможны

Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС - 80x80

Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

Text

12:17 Поощряло руководство — нардеп высказался о скандале в 211 бригаде

Text

11:07 Сазонов отметил проблему бюрократии в армии

Text

09:53 Подоляк назвал способ, как искоренить коррупцию в Украине

Text

09:00 У Трампа озвучили срок финала войны — эфир Ранок.LIVE

Text

07:51 Подоляк назвал условия окончания войны в 2025 году

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

6 декабря 2024

10:16 Арендатор сможет стать владельцем жилья — что готовят украинцам

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине