Выплаты для военных в плену - какие сохраняются

Деньги для украинского военнослужащего. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Выплаты для попавшего в плен военнослужащего ВСУ не прекращаются. Кроме того, семья пленного военнослужащего получает одноразовую выплату в размере 100 тысяч гривен.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Какие выплаты начисляют пленным

Попавшим в плен военнослужащим Вооруженных сил Украины продолжает начисляться денежное обеспечение.

Размер этого обеспечения составляет должностной оклад по последнему месту службы, оклад по воинскому званию, надбавку за выслугу лет, а также другие ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения постоянного характера.

Кроме того, продолжают начисляться другие виды денежного довольствия с учетом изменения выслуги лет и норм денежного довольствия

Что еще получит семья пленного

Эти выплаты могут производиться семье пленного военнослужащего.

Также семья военного, попавшего в плен, получает дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен.

Напомним, мы ранее писали о том, какие выплаты предоставляются военнослужащим для решения социально-бытовых вопросов.

Добавим, мы сообщали о том, какими будут выплаты за погибших военнослужащих в 2025 году.