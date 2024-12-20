Выплаты для военных в плену - какие сохраняются

Какие выплаты сохраняются за военными в плену
Выплаты для попавшего в плен военнослужащего ВСУ не прекращаются. Кроме того, семья пленного военнослужащего получает одноразовую выплату в размере 100 тысяч гривен.
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Какие выплаты начисляют пленным
Попавшим в плен военнослужащим Вооруженных сил Украины продолжает начисляться денежное обеспечение.
Размер этого обеспечения составляет должностной оклад по последнему месту службы, оклад по воинскому званию, надбавку за выслугу лет, а также другие ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения постоянного характера.
Кроме того, продолжают начисляться другие виды денежного довольствия с учетом изменения выслуги лет и норм денежного довольствия
Что еще получит семья пленного
Эти выплаты могут производиться семье пленного военнослужащего.
Также семья военного, попавшего в плен, получает дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен.
Напомним, мы ранее писали о том, какие выплаты предоставляются военнослужащим для решения социально-бытовых вопросов.
Добавим, мы сообщали о том, какими будут выплаты за погибших военнослужащих в 2025 году.
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