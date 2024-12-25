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Виплати за полоненого — хто з родичів має на них право

25 грудня 2024 05:42
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Виплати родині полоненного військовослужбовця - хто має право їх отримати
Дружина військовослужбовця. Фото: "АрміяInform"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Претендувати на виплати для родини полонених військовослужбовців ЗСУ можуть перш за все дружини та чоловіки військових. Крім того, такі виплати можуть отримати інші родичі — зокрема, діти, батьки та особи, які перебувають на утриманні військовослужбовця.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Головний родич полоненого військовослужбовця

Родина військовослужбовця, який потрапив у полон, має право на отримання відповідних виплат від держави.

Це ж стосується і близьких родичів тих військових, які зникли безвісти.

Головними родичами таких військовослужбовців, які мають першочергове право на отримання допомоги, вважаються дружина чи чоловіка полоненого (полоненої).

Які ще родичі мають право на виплати

Крім того, на виплати можуть претендувати діти, які проживають разом з дружиною (чоловіком) полонених військових, або законні представники (опікунам, піклувальники) чи усиновлювачі неповнолітніх дітей (інвалідів з дитинства — незалежно від їх віку) таких військовослужбовців.

Також виплати можуть отримати особи, які перебувають на утриманні військовослужбовців, або батьки полонених.

Ці виплати надаються рівними частками, якщо військовослужбовці не перебувають у шлюбі і не мають дітей.

Нагадаємо, ми писали раніше про те, які документи потрібно надати для отримання допомоги родичам військовополонених.

Також ми повідомляли про те, коли виплати родичам полонених військовослужбовців припиняються.

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