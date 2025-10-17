Виплати за полонених військовослужбовців - як отримати виплату

Повернення військових з полону. Фото: Чернівецька ОВА

Родичі полоненого військовослужбовця мають право на отримання спеціальної виплати протягом того часу, коли воїн перебуває у полоні. У Міноборони пояснили, куди подавати заяву і як здійснюється виплата.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Куди подавати заяву на виплату

У військовому відомстві розповіли про те, як оформлюється процес виплати за полоненого військовослужбовця.

"Подання заяви на виплату з документами здійснюється до будь-якого зручного за місцем розташування ТЦК та СП", — пояснили у Міністерстві оборони України.

Там же можна отримати і консультацію з цього питання.

Час розгляду і термін виплати

Розгляд заяви з документами та прийняття рішення у військовій частині, наголосили у Міноборони, відбувається протягом 15 днів з дня отримання заяви.

"У разі позитивного рішення, виплати відбуваються щомісячно (в поточному місяці за минулий) шляхом зарахування на банківський рахунок, який було вказано в заяві", — йдеться у поясненні військового відомства.

