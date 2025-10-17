Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Військова економіка Виплати за полонених — процес отримання виплат

Виплати за полонених — процес отримання виплат

Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 05:46
Оновлено: 05:46
Виплати за полонених військовослужбовців - як отримати виплату
Повернення військових з полону. Фото: Чернівецька ОВА

Родичі полоненого військовослужбовця мають право на отримання спеціальної виплати протягом того часу, коли воїн перебуває у полоні. У Міноборони пояснили, куди подавати заяву і як здійснюється виплата.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Реклама
Читайте також:

Куди подавати заяву на виплату

У військовому відомстві розповіли про те, як оформлюється процес виплати за полоненого військовослужбовця.

"Подання заяви на виплату з документами здійснюється до будь-якого зручного за місцем розташування ТЦК та СП", — пояснили у Міністерстві оборони України.

Там же можна отримати і консультацію з цього питання.

Час розгляду і термін виплати

Розгляд заяви з документами та прийняття рішення у військовій частині, наголосили у Міноборони, відбувається протягом 15 днів з дня отримання заяви.

"У разі позитивного рішення, виплати відбуваються щомісячно (в поточному місяці за минулий) шляхом зарахування на банківський рахунок, який було вказано в заяві", — йдеться у поясненні військового відомства.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто має право на отримання виплат за полонених військовослужбовців.

Додамо, ми повідомляли про те, які документи потрібно надати для отримання виплат за полонених військових.

виплати ЗСУ полонені ТЦК та СП військовослужбовці
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації