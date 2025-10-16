Виплати за полонених - які документи потрібно надати для виплати

Воїни, які повернулися з полону. Фото: Telegram-канал Зеленського

Якщо військовослужбовець потрапив у полон, його родичі мають право на отримання державної виплати. Для цього вони мають надати пакет документів, зокрема, на підтвердження родинних зв’язків із полоненим.

Документи про родинні зв’язки

Близькі родичі військовослужбовця, який потрапив у полон, мають право на відповідні державні виплати.

Для цього їм потрібно надати відповідні документи.

Перш за все, це копії документів, які підтверджують родинні зв’язки із полоненим.

Це:

свідоцтво про шлюб або копія витягу з ДРАЦС про державну реєстрацію шлюбу — для дружини / чоловіка;

свідоцтво про народження або копія витягу з ДРАЦС про державну реєстрацію народження — для дитини;

свідоцтво про народження військовослужбовця або копія витягу з ДРАЦС про державну реєстрацію народження (у разі позбавлення батьківських прав — рішення суду про поновлення таких прав) — для батьків.

Власні документи родичів

Також родичі мають надати власні ідентифікаційні документи.

Це копія паспорту чи тимчасового посвідчення громадянина України, а також копія картки полатників податків РНОКПП.

Також треба надати заяву із зазначеною в ній назвою банку та номером поточного рахунку в форматі IBAN для перерахунку коштів.

