Україна
Головна Військова економіка Виплата за полоненого військового — список документів

Виплата за полоненого військового — список документів

Ua ru
Дата публікації: 16 жовтня 2025 05:50
Виплати за полонених - які документи потрібно надати для виплати
Воїни, які повернулися з полону. Фото: Telegram-канал Зеленського

Якщо військовослужбовець потрапив у полон, його родичі мають право на отримання державної виплати. Для цього вони мають надати пакет документів, зокрема, на підтвердження родинних зв’язків із полоненим.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Читайте також:

Документи про родинні зв’язки

Близькі родичі військовослужбовця, який потрапив у полон, мають право на відповідні державні виплати.

Для цього їм потрібно надати відповідні документи.

Перш за все, це копії документів, які підтверджують родинні зв’язки із полоненим.

Це:

  • свідоцтво про шлюб або копія витягу з ДРАЦС про державну реєстрацію шлюбу — для дружини / чоловіка;
  • свідоцтво про народження або копія витягу з ДРАЦС про державну реєстрацію народження — для дитини;
  • свідоцтво про народження військовослужбовця або копія витягу з ДРАЦС про державну реєстрацію народження (у разі позбавлення батьківських прав — рішення суду про поновлення таких прав) — для батьків.

Власні документи родичів

Також родичі мають надати власні ідентифікаційні документи.

Це копія паспорту чи тимчасового посвідчення громадянина України, а також копія картки полатників податків РНОКПП.

Також треба надати заяву із зазначеною в ній назвою банку та номером поточного рахунку в форматі IBAN для перерахунку коштів.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які дві категорії родичів не зможуть отримати виплати за загиблих військовослужбовців.

Додамо, ми повідомляли про те, у якій ситуації батьки загиблого військового не отримають одноразову грошову допомогу.

виплати ЗСУ родина полонені військовослужбовці
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
