Виплати за загиблих військових - хто не отримає виплату

Прощання із загиблим військовослужбовцем. Фото: Добровеличківська селищна рада

Частина родичів загиблих військовослужбовців ЗСУ за будь-яких умов не зможе отримати право на одноразову грошову допомогу від держави. Існує два обмеження, які скасовують право на виплату.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Реклама

Читайте також:

Виплати родичам загиблого

Родичі загиблого військовослужбовця мають право на отримання одноразової грошової допомоги.

Ця допомога виплачується родичам першої (або другої) черг споріднення, якщо військовослужбовець не оформив особисте розпорядження.

Але є певні випадки, коли ці родичі за будь-яких умов не отримають одноразову грошову допомогу за загиблого військового.

Кому виплати не світять за будь-яких умов

У Міністерстві оборони України пояснили, які дві категорії осіб не підпадають під процес отримання виплат.

По-перше, це стосується тих громадян, які були засуджені за державну зраду, колабораційну діяльність, пособництво державі-агресору.

Крім того, виплати не отримають громадяни Російської Федерації або Республіки Білорусь, а також особи, які постійно проживають на території цих країн.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли батьки загиблого військовослужбовця втрачають право на виплату.

Додамо, ми повідомляли про те, як військовослужбовець може оформити особисте розпорядження, потрібне на випадок своєї загибелі.