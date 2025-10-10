Виплати за загиблих військових - як оформити особисте розпорядження

Український військовослужбовець. Фото: Генштаб ЗСУ

Якщо військовослужбовець ЗСУ хоче, аби одноразову грошову допомогу у разі його загибелі отримала конкретна людина, він може це забезпечити. Для цього військовому потрібно оформити особисте розпорядження.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Реклама

Читайте також:

Родичі чи особисте розпорядження

Якщо військовослужбовець гине на війні, потрапляє у полон чи визнається зниклим безвісти, його близькі родичі мають право на отримання одноразової грошової допомоги.

Усі родичі поділяються на першу і другу чергу.

Але у деяких ситуаціях вони втрачають право на отримання цієї виплати.

Це стається тоді, коли військовослужбовець пише особисте розпорядження, у якому вказує, хто саме має отримати одноразову грошову допомогу у разі загибелі військового.

Оформлення особистого розпорядження

У Міністерстві оборони пояснили, як військовослужбовцю оформити особисте розпорядження.

Цей процес складається з трьох основних кроків.

Військовому потрібно:

написати заяву у довільній письмовій формі;

завірити власний підпис на заяві у командира частини або в нотаріуса;

віддати на зберігання / долучення до особової справи у військовій частині (у разі якщо підпис завіряє командир частини — в одноденний термін; нотаріус — у 30-денний термін).

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто з родичів входить до першої і другої черг споріднення, потрібних для отримання виплат за загиблого військовослужбовця.

Додамо, ми повідомляли про те, до якої саме черги зараховані діти військовослужбовця.