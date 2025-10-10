Виплати за загиблих військових - як оформити особисте розпорядження

Розпорядження на виплату — три кроки для військового
Якщо військовослужбовець ЗСУ хоче, аби одноразову грошову допомогу у разі його загибелі отримала конкретна людина, він може це забезпечити. Для цього військовому потрібно оформити особисте розпорядження.
Родичі чи особисте розпорядження
Якщо військовослужбовець гине на війні, потрапляє у полон чи визнається зниклим безвісти, його близькі родичі мають право на отримання одноразової грошової допомоги.
Усі родичі поділяються на першу і другу чергу.
Але у деяких ситуаціях вони втрачають право на отримання цієї виплати.
Це стається тоді, коли військовослужбовець пише особисте розпорядження, у якому вказує, хто саме має отримати одноразову грошову допомогу у разі загибелі військового.
Оформлення особистого розпорядження
У Міністерстві оборони пояснили, як військовослужбовцю оформити особисте розпорядження.
Цей процес складається з трьох основних кроків.
Військовому потрібно:
- написати заяву у довільній письмовій формі;
- завірити власний підпис на заяві у командира частини або в нотаріуса;
- віддати на зберігання / долучення до особової справи у військовій частині (у разі якщо підпис завіряє командир частини — в одноденний термін; нотаріус — у 30-денний термін).
