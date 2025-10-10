Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Військова економіка Розпорядження на виплату — три кроки для військового

Розпорядження на виплату — три кроки для військового

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 05:49
Виплати за загиблих військових - як оформити особисте розпорядження
Український військовослужбовець. Фото: Генштаб ЗСУ

Якщо військовослужбовець ЗСУ хоче, аби одноразову грошову допомогу у разі його загибелі отримала конкретна людина, він може це забезпечити. Для цього військовому потрібно оформити особисте розпорядження.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Реклама
Читайте також:

Родичі чи особисте розпорядження

Якщо військовослужбовець гине на війні, потрапляє у полон чи визнається зниклим безвісти, його близькі родичі мають право на отримання одноразової грошової допомоги.

Усі родичі поділяються на першу і другу чергу.

Але у деяких ситуаціях вони втрачають право на отримання цієї виплати.

Це стається тоді, коли військовослужбовець пише особисте розпорядження, у якому вказує, хто саме має отримати одноразову грошову допомогу у разі загибелі військового.

Оформлення особистого розпорядження

У Міністерстві оборони пояснили, як військовослужбовцю оформити особисте розпорядження.

Цей процес складається з трьох основних кроків.

Військовому потрібно:

  • написати заяву у довільній письмовій формі;
  • завірити власний підпис на заяві у командира частини або в нотаріуса;
  • віддати на зберігання / долучення до особової справи у військовій частині (у разі якщо підпис завіряє командир частини — в одноденний термін; нотаріус — у 30-денний термін).

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто з родичів входить до першої і другої черг споріднення, потрібних для отримання виплат за загиблого військовослужбовця.

Додамо, ми повідомляли про те, до якої саме черги зараховані діти військовослужбовця.

ЗСУ армія військовослужбовці загиблі грошова допомога
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації