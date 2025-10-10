Видео
Україна
Главная Военная экономика Распоряжение на выплату — три шага для военного

Распоряжение на выплату — три шага для военного

Ua ru
Дата публикации 10 октября 2025 05:49
Выплаты за погибших военных - как оформить личное распоряжение
Украинский военнослужащий. Фото: Генштаб ВСУ

Если военнослужащий ВСУ хочет, чтобы единовременную денежную помощь в случае его гибели получил конкретный человек, он может это обеспечить. Для этого военному нужно оформить личное распоряжение.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Читайте также:

Родственники или личное распоряжение

Если военнослужащий погибает на войне, попадает в плен или признается пропавшим без вести, его близкие родственники имеют право на получение единовременного денежного пособия.

Все родственники делятся на первую и вторую очередь.

Но в некоторых ситуациях они теряют право на получение этой выплаты.

Это происходит тогда, когда военнослужащий пишет личное распоряжение, в котором указывает, кто именно должен получить единовременное денежное пособие в случае гибели военного.

Оформление личного распоряжения

В Министерстве обороны объяснили, как военнослужащему оформить личное распоряжение.

Этот процесс состоит из трех основных шагов.

Военному нужно:

  • написать заявление в произвольной письменной форме;
  • заверить собственную подпись на заявлении у командира части или у нотариуса;
  • отдать на хранение/приобщение к личному делу в воинской части (в случае если подпись заверяет командир части — в однодневный срок; нотариус — в 30-дневный срок).

Напомним, мы ранее писали о том, кто из родственников входит в первую и вторую очереди родства, необходимых для получения выплат за погибшего военнослужащего.

Добавим, мы сообщали о том, к какой именно очереди зачислены дети военнослужащего.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
