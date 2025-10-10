Выплаты за погибших военных - как оформить личное распоряжение

Распоряжение на выплату — три шага для военного
Если военнослужащий ВСУ хочет, чтобы единовременную денежную помощь в случае его гибели получил конкретный человек, он может это обеспечить. Для этого военному нужно оформить личное распоряжение.
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Родственники или личное распоряжение
Если военнослужащий погибает на войне, попадает в плен или признается пропавшим без вести, его близкие родственники имеют право на получение единовременного денежного пособия.
Все родственники делятся на первую и вторую очередь.
Но в некоторых ситуациях они теряют право на получение этой выплаты.
Это происходит тогда, когда военнослужащий пишет личное распоряжение, в котором указывает, кто именно должен получить единовременное денежное пособие в случае гибели военного.
Оформление личного распоряжения
В Министерстве обороны объяснили, как военнослужащему оформить личное распоряжение.
Этот процесс состоит из трех основных шагов.
Военному нужно:
- написать заявление в произвольной письменной форме;
- заверить собственную подпись на заявлении у командира части или у нотариуса;
- отдать на хранение/приобщение к личному делу в воинской части (в случае если подпись заверяет командир части — в однодневный срок; нотариус — в 30-дневный срок).
