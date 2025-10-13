Видео
Кто не получит выплату за погибшего воина — две категории

Кто не получит выплату за погибшего воина — две категории

Ua ru
Дата публикации 13 октября 2025 05:31
Выплаты за погибших военных - кто не получит выплату
Прощание с погибшим военнослужащим. Фото: Добровеличковский поселковый совет

Часть родственников погибших военнослужащих ВСУ при любых условиях не сможет получить право на единовременную денежную помощь от государства. Существует два ограничения, которые отменяют право на выплату.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Читайте также:

Выплаты родственникам погибшего

Родственники погибшего военнослужащего имеют право на получение единовременного денежного пособия.

Эта помощь выплачивается родственникам первой (или второй) очередей родства, если военнослужащий не оформил личное распоряжение.

Но есть определенные случаи, когда эти родственники при любых условиях не получат единовременную денежную помощь за погибшего военного.

Кому выплаты не светят при любых условиях

В Министерстве обороны Украины объяснили, какие две категории лиц не подпадают под процесс получения выплат.

Во-первых, это касается тех граждан, которые были осуждены за государственную измену, коллаборационную деятельность, пособничество государству-агрессору.

Кроме того, выплаты не получат граждане Российской Федерации или Республики Беларусь, а также лица, которые постоянно проживают на территории этих стран.

Напомним, мы ранее писали о том, когда родители погибшего военнослужащего теряют право на выплату.

Добавим, мы сообщали о том, как военнослужащий может оформить личное распоряжение, нужное на случай своей гибели.

выплаты россияне военнослужащие погибшие День пихоты ВСУ
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
