Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика Выплаты за погибшего — когда родители не имеют права на деньги

Выплаты за погибшего — когда родители не имеют права на деньги

Ua ru
Дата публикации 9 октября 2025 05:47
Выплаты за погибшего - когда родители не имеют права на деньги
Прощание с погибшим воином. Фото: Южненский городской совет

Родители погибшего военнослужащего входят в первую очередь, поэтому имеют приоритетное право на получение единовременной денежной помощи. Но есть ситуация, когда эти близкие родственники теряют право на получение выплаты за погибшего воина.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Реклама
Читайте также:

Две очереди близких родственников

Близкие родственники погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины имеют право на получение единовременной денежной помощи от государства.

Все близкие родственники делятся на две очереди — первую и вторую.

Родственники второй очереди получают право на выплату только в случае, если у погибшего военнослужащего нет родственников первой очереди.

Когда родители не получат выплату за погибшего военного

Родители военнослужащего входят в первую очередь родства, поэтому имеют приоритетное право на получение выплаты за погибшего военного.

Но есть ситуация, когда они теряют это право.

В Министерстве обороны объяснили, что не получают денежную помощь те родители, которые были лишены родительских прав.

Напомним, мы ранее писали о том, имеют ли право на выплату братья и сестры погибшего военнослужащего.

Добавим, мы сообщали о том, в какую из двух очередей на получение выплаты за погибшего военнослужащего входят его совершеннолетние дети.

выплаты ВСУ родители военнослужащие погибшие
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации