Выплаты за погибшего — когда родители не имеют права на деньги

Прощание с погибшим воином. Фото: Южненский городской совет

Родители погибшего военнослужащего входят в первую очередь, поэтому имеют приоритетное право на получение единовременной денежной помощи. Но есть ситуация, когда эти близкие родственники теряют право на получение выплаты за погибшего воина.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Две очереди близких родственников

Близкие родственники погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины имеют право на получение единовременной денежной помощи от государства.

Все близкие родственники делятся на две очереди — первую и вторую.

Родственники второй очереди получают право на выплату только в случае, если у погибшего военнослужащего нет родственников первой очереди.

Когда родители не получат выплату за погибшего военного

Родители военнослужащего входят в первую очередь родства, поэтому имеют приоритетное право на получение выплаты за погибшего военного.

Но есть ситуация, когда они теряют это право.

В Министерстве обороны объяснили, что не получают денежную помощь те родители, которые были лишены родительских прав.

