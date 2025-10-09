Виплати за загиблого — коли батьки не мають права на гроші

Прощання із загиблим воїном. Фото: Южненська міська рада

Батьки загиблого військовослужбовця входять до першої черги, тож мають пріоритетне право на отримання одноразової грошової допомоги. Але є ситуація, коли ці близькі родичі втрачають право на отримання виплати за загиблого воїна.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Дві черги близьких родичів

Близькі родичі загиблих військовослужбовців Збройних сил України мають право на отримання одноразової грошової допомоги від держави.

Усі близькі родичі поділяються на дві черги — першу і другу.

Родичі другої черги отримують право на виплату тільки у випадку, якщо у загиблого військовослужбовця немає родичів першої черги.

Коли батьки не отримають виплату за загиблого військового

Батьки військовослужбовця входять до першої черги споріднення, тож мають пріоритетне право на отримання виплати за загиблого військового.

Але є ситуація, коли вони втрачають це право.

У Міністерстві оборони пояснили, що не отримують грошову допомогу ті батьки, які були позбавлені батьківських прав.

