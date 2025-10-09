Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Військова економіка Виплати за загиблого — коли батьки не мають права на гроші

Виплати за загиблого — коли батьки не мають права на гроші

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 05:47
Виплати за загиблого - коли батьки не мають права на гроші
Прощання із загиблим воїном. Фото: Южненська міська рада

Батьки загиблого військовослужбовця входять до першої черги, тож мають пріоритетне право на отримання одноразової грошової допомоги. Але є ситуація, коли ці близькі родичі втрачають право на отримання виплати за загиблого воїна.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Реклама
Читайте також:

Дві черги близьких родичів

Близькі родичі загиблих військовослужбовців Збройних сил України мають право на отримання одноразової грошової допомоги від держави.

Усі близькі родичі поділяються на дві черги — першу і другу.

Родичі другої черги отримують право на виплату тільки у випадку, якщо у загиблого військовослужбовця немає родичів першої черги.

Коли батьки не отримають виплату за загиблого військового

Батьки військовослужбовця входять до першої черги споріднення, тож мають пріоритетне право на отримання виплати за загиблого військового.

Але є ситуація, коли вони втрачають це право.

У Міністерстві оборони пояснили, що не отримують грошову допомогу ті батьки, які були позбавлені батьківських прав.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи мають право на виплату брати і сестри загиблого військовослужбовця.

Додамо, ми повідомляли про те, до якої із двох черги на отримання виплати за загиблого військовослужбовця входять його повнолітні діти.

виплати ЗСУ батьки військовослужбовці загиблі
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації