Выплата за пленного военного — список документов

Дата публикации 16 октября 2025 05:50
Выплаты за пленных - какие документы нужно предоставить для выплаты
Воины, которые вернулись из плена. Фото: Telegram-канал Зеленского

Если военнослужащий попал в плен, его родственники имеют право на получение государственной выплаты. Для этого они должны предоставить пакет документов, в частности, в подтверждение родственных связей с пленным.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Читайте также:

Документы о родственных связях

Близкие родственники военнослужащего, попавшего в плен, имеют право на соответствующие государственные выплаты.

Для этого им нужно предоставить соответствующие документы.

Прежде всего, это копии документов, подтверждающих родственные связи с пленным.

Это:

  • свидетельство о браке или копия выписки из ГРАГС о государственной регистрации брака — для жены / мужа;
  • свидетельство о рождении или копия выписки из ГРАГС о государственной регистрации рождения — для ребенка;
  • свидетельство о рождении военнослужащего или копия выписки из ГРАГС о государственной регистрации рождения (в случае лишения родительских прав — решение суда о восстановлении таких прав) — для родителей.

Собственные документы родственников

Также родственники должны предоставить собственные идентификационные документы.

Это копия паспорта или временного удостоверения гражданина Украины, а также копия карточки налогоплательщиков РНУКПП.

Также надо предоставить заявление с указанным в нем названием банка и номером текущего счета в формате IBAN для перечисления средств.

Напомним, мы ранее писали о том, какие две категории родственников не смогут получить выплаты за погибших военнослужащих.

Добавим, мы сообщали о том, в какой ситуации родители погибшего военного не получат единовременную денежную помощь.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
