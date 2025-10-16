Выплаты за пленных - какие документы нужно предоставить для выплаты

Выплата за пленного военного — список документов
Если военнослужащий попал в плен, его родственники имеют право на получение государственной выплаты. Для этого они должны предоставить пакет документов, в частности, в подтверждение родственных связей с пленным.
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Документы о родственных связях
Близкие родственники военнослужащего, попавшего в плен, имеют право на соответствующие государственные выплаты.
Для этого им нужно предоставить соответствующие документы.
Прежде всего, это копии документов, подтверждающих родственные связи с пленным.
Это:
- свидетельство о браке или копия выписки из ГРАГС о государственной регистрации брака — для жены / мужа;
- свидетельство о рождении или копия выписки из ГРАГС о государственной регистрации рождения — для ребенка;
- свидетельство о рождении военнослужащего или копия выписки из ГРАГС о государственной регистрации рождения (в случае лишения родительских прав — решение суда о восстановлении таких прав) — для родителей.
Собственные документы родственников
Также родственники должны предоставить собственные идентификационные документы.
Это копия паспорта или временного удостоверения гражданина Украины, а также копия карточки налогоплательщиков РНУКПП.
Также надо предоставить заявление с указанным в нем названием банка и номером текущего счета в формате IBAN для перечисления средств.
