Главная Военная экономика Смерть и гибель военного — разница в выплате семье

Смерть и гибель военного — разница в выплате семье

Ua ru
Дата публикации 7 февраля 2026 05:34
Выплаты семье военного - размеры выплат за погибшего и умершего
Прощание с военным. Фото: "АрміяInform"

Семья военнослужащего, который умер во время службы в Вооруженных силах Украины, имеет право на получение денежной помощи от государства. Юристы объяснили, как отличается размер этой помощи от выплаты в случае гибели военного во время войны.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Денежная помощь семье военнослужащего

К юристам обратилась семья умершего в составе ВСУ военнослужащего.

Граждане поинтересовались, имеют ли они право на получение денежной помощи от государства, если в документах о смерти упоминается Закон "Об охране труда".

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя эту ситуацию, пояснил, что семья, как правило, имеет право на единовременную денежную помощь от государства, если в документах подтверждено, что смерть наступила при исполнении обязанностей военной службы (или связана с выполнением таких обязанностей).

"То, что у вас в материалах фигурирует ст. 14 Закона "Об охране труда", обычно означает порядок/правила расследования случая, но само по себе не "снимает" права семьи на военную единовременную помощь. Ключевое — причинная связь с выполнением обязанностей службы, которая фиксируется актами/выводами расследования", — подчеркнул юрист.

Два варианта выплаты семье умершего / погибшего

Айвазян рассказал, как отличаются выплаты в случае гибели и смерти во время военной службы.

"Если военный погиб при исполнении обязанностей военной службы (не в зоне боевых действий, но на задании) — родным выплачивают 2 271 000 грн (750-ти кратный размер прожиточного минимума)", — отметил адвокат.

"А выплата в случае смерти военнослужащего, наступившей в период прохождения им военной службы вследствие заболевания или несчастного случая во время службы осуществляется в размере 1 514 000 грн (500-прожиточного минимума)", — отметил Юрий Айвазян.

Он добавил, что в основном это случаи, когда военный умирает в месте расположения воинской части или на учениях из-за проблем со здоровьем (сердечная недостаточность и т.д.).

Напомним, мы ранее писали о том, каков размер выплат для разных очередей родственников пленного военнослужащего.

Добавим, мы сообщали о том, как родственники пропавшего без вести могут получить государственную помощь.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
