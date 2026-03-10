Неиспользованный отпуск и компенсация семье погибшего воина

Прощание с погибшими военнослужащими. Фото: "Суспільне Полтава", "АрміяInform". Коллаж: Новини.LIVE

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на компенсацию за неиспользованный ежегодный основной отпуск. Юристы объяснили, кто получит эти средства в случае гибели самого военного.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Выплаты семье погибшего

Военнослужащий Вооруженных сил Украины имеет право на различные выплаты. К таким выплатам, в частности, включаются и выплаты за неиспользованный ежегодный основной отпуск.

Также государство гарантирует, что близкие родственники погибшего военнослужащего получат специальную единовременную денежную помощь. Эта помощь предоставляется родственникам первой или второй очереди родства.

К юристам обратилась гражданка, которая поинтересовалась, входят ли в эту выплату неполученные самим военным компенсации за неиспользованный отпуск. Юристы заверили, что законодательство позволяет осуществить такую выплату.

Личное распоряжение или близкие родственники

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя вопрос гражданки, объяснил, кто имеет право претендовать на эту выплату. "Деньги могут быть выплачены жене, родителям, законному представителю малолетних детей, совершеннолетним детям", — подчеркнул юрист.

В этой ситуации важен один формальный шаг со стороны самого военного. Айвазян пояснил, что речь идет о так называемом личном распоряжении.

"Такая компенсация может быть выплачена лицу или лицам, которых военнослужащий определил в личном распоряжении", — подчеркнул адвокат. Эта выплата будет осуществляться в тех долях, которые указал сам военный в личном распоряжении.

Если военный погиб при исполнении обязанностей военной службы (не в зоне боевых действий, но на задании) — родным выплачивают 750-ти кратный размер прожиточного минимума. Выплата же в случае смерти военнослужащего, наступившей в период прохождения им военной службы вследствие заболевания или несчастного случая во время службы осуществляется в размере 500-прожиточного минимума.

