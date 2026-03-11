Видео
Україна
Видео

Выплаты за ранение после завершения лечения

Выплаты за ранение после завершения лечения

ru
Дата публикации 11 марта 2026 05:51
Денежная помощь раненым военным, когда она продолжается
Военнослужащие могут рассчитывать на выплаты после ранения. Фото: 71 ОАМБр, 44 ОМБр. Коллаж: Новини.LIVE

Военнослужащие, получившие ранения во время боевых действий, могут рассчитывать на специальную выплату в течение всего периода лечения. В некоторых ситуациях эта выплата может быть продлена и после выписки из больницы.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на официальном сайте Министерства обороны Украины.

Читайте также:

Выплата раненым военным

Во время службы в Вооруженных силах Украины военнослужащие имеют право на получение различных выплат, кроме должностного оклада и оклада за звание. Среди таких выплат, в частности, и денежная помощь раненым военным.

В Министерстве обороны объяснили детали специальной выплаты для раненых военных. "Если военный получил ранение, за ним сохраняется выплата денежного обеспечения на все время лечения, но не более чем на 12 месяцев", — говорится в статье на сайте МО.

В военном ведомстве отметили, что это касается времени пребывания в госпитале или больнице. Также эта выплата распространяется на период лечебного отпуска.

Когда выплата продолжается после выписки из больницы

Поскольку эта выплата не является бессрочной, в Министерстве обороны объяснили, в каких ситуациях выплата может длиться дольше стандартного времени. "После выписки из больницы выплаты продолжаются только в случае тяжелого ранения", — отметили в МО.

Продолжение выплаты зависит от того, что указано в заключении ВВК. Если там говорится о тяжести ранения, то выплата будет продолжаться. "Для легких ранений выплата дополнительных 100 тысяч гривен прекращается", — отметили в Минобороны.

Важным также является тот факт, что сумма выплаты рассчитывается пропорционально количеству дней пребывания на лечении.

Напомним, мы ранее писали о том, каков размер выплаты за первый срочный контракт в 2026 году.

Сумма этой выплаты отличается в зависимости от звания военнослужащего. Так, рядовые получат 26 624 грн, это 8 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Добавим, мы сообщали о том, куда денутся средства за неиспользованные отпуска погибшего военного.

Деньги могут быть выплачены жене, родителям, законному представителю малолетних детей, совершеннолетним детям. Но только при условии отсутствия личного распоряжения военнослужащего.

выплаты ВСУ война в Украине ранение военнослужащие
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
