Денежная помощь раненым военным, когда она продолжается

Военнослужащие, получившие ранения во время боевых действий, могут рассчитывать на специальную выплату в течение всего периода лечения. В некоторых ситуациях эта выплата может быть продлена и после выписки из больницы.

Выплата раненым военным

Во время службы в Вооруженных силах Украины военнослужащие имеют право на получение различных выплат, кроме должностного оклада и оклада за звание. Среди таких выплат, в частности, и денежная помощь раненым военным.

В Министерстве обороны объяснили детали специальной выплаты для раненых военных. "Если военный получил ранение, за ним сохраняется выплата денежного обеспечения на все время лечения, но не более чем на 12 месяцев", — говорится в статье на сайте МО.

В военном ведомстве отметили, что это касается времени пребывания в госпитале или больнице. Также эта выплата распространяется на период лечебного отпуска.

Когда выплата продолжается после выписки из больницы

Поскольку эта выплата не является бессрочной, в Министерстве обороны объяснили, в каких ситуациях выплата может длиться дольше стандартного времени. "После выписки из больницы выплаты продолжаются только в случае тяжелого ранения", — отметили в МО.

Продолжение выплаты зависит от того, что указано в заключении ВВК. Если там говорится о тяжести ранения, то выплата будет продолжаться. "Для легких ранений выплата дополнительных 100 тысяч гривен прекращается", — отметили в Минобороны.

Важным также является тот факт, что сумма выплаты рассчитывается пропорционально количеству дней пребывания на лечении.

