Три варіанти виплати військовому після втрати працездатності

Дата публікації: 19 березня 2026 05:34
Військовослужбовці Збройних сил України, які зазнали поранень чи травм і частково втратили працездатність, мають право на одноразову грошову допомогу. Це стосується як мобілізованих і контрактників, так і строковиків чи навіть резервістів. Розмір цієї виплати залежить від статусу військового та обставин поранень чи травм.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Судово-юридична газета".

Виплати пораненим військовим

Громадяни, які перебувають у лавах Збройних сил України, мають право на різноманітні виплати. Це як основні, щомісячні складові грошового забезпечення, так і одноразові, пов’язані із тими чи іншими ситуаціями.

Низка виплат нараховується військовослужбовцям після поранення і подальшого лікування. Так, у ситуації, якщо після поранення військовослужбовець зазнав серйозних проблем зі здоров’ям, він отримає одноразову державну допомогу.

Ця допомога виплачується навіть тоді, коли військовослужбовцю за результатами МСЕК не призначили групу інвалідності. Експертна комісія може лише визначити відсоток втрати працездатності, але це теж дозволяє подати запит на отримання державної допомоги.

Розмір допомоги воїнам, які частково втратили працездатність

Існує три різні варіанти виплат у такій ситуації. Розмір цих виплат залежить від того, за яких обставин і в якому статусі військовослужбовець частково втратив працездатність.

Якщо це сталося тоді, коли військового призвали на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, то сума виплат становитиме 50 прожиткових мінімумів. Це 166 400 гривень.

Таку ж суму отримає військовослужбовець строкової служби. А от якщо часткова втрата працездатності стала наслідком під час військової служби після мобілізації чи за контрактом, розмір державної виплати становитиме уже 70 прожиткових мінімумів. Це 232 960 гривень.

Військовослужбовець Збройних сил України має право на отримання грошової допомоги після поранення. Крім основної виплати, військовий може оформити допомогу для вирішення соціально-побутових питань.

Навіть якщо доведено, що поранення є серйозним, держава може відмовити у виплатах військовому. За словами юриста, це може відбутися, якщо після поранення не було пройдено стаціонарне лікування та не було відпустки для лікування.

виплати ЗСУ поранення військовослужбовці грошова допомога
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

