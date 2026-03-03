Мобілізація резервістів - чим відрізняються військовий і оперативний резерв

Українські резервісти і солдати резерву в "Резерв+". Фото: Новини.LIVE, ОК "Південь". Колаж: Новини.LIVE

Солдат резерву і резервіст – це різні категорії військового обліку, різниця в яких помітна, зокрема, під час оформлення бронювання від мобілізації. Юристи пояснили, яку категорію неможливо забронювати.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Бронювання і резерв

Бронювання від мобілізації — процес, який стосується працівників критично важливих для функціонування вітчизняної економіки підприємств. Таких осіб бронюють від призову для забезпечення безперервного функціонування таких підприємств та організацій.

До юристів звернувся громадянин, який працює на такому підприємстві. Чоловік поцікавився, чи можуть його забронювати, якщо у його "Резерв+" з’явилося повідомлення про те, що він є солдатом резерву — і чи має тепер він статус "резервіст", а не "військовозобов'язаний".

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи таку ситуацію, пояснив різницю між двома близькими поняттями. "Солдат резерву не дорівнює резервісту, оскільки резервіст — це особа, яка вже проходила військову службу", — підкреслив Айвазян. Резервіст — це той громадянин, який був зарахований до оперативного резерву після військової служби.

Чи будуть проблеми з бронею

Юрист Владислав Дерій, коментуючи цю ситуацію, пояснив, чому саме резервіст та член оперативного резерву є принципово різними категоріями у контексті бронювання чи перебронювання. "Бронюванню не підлягають лише громадяни, які зараховані до оперативного резерву", — наголосив юрист.

"Ви ж відноситесь до військового резерву, маєте статус військовозобов'язаний і якщо Ви ніде не служили, то Ви не маєте статусу резервіст", — зазначив Дерій. Тому, пояснив юрист, проблем із бронюванням у такого громадянина не повинно бути.

Він наголосив, що резервісти — це громадяни, які у добровільному порядку уклали контракт про проходження громадянином України служби у військовому резерві та/або зараховані до військового оперативного резерву. На них не розповсюджується бронювання, тому їх можуть мобілізувати.

А військовозобов’язані — це просто частина загального військового резерву, особи, які перебувають на військовому обліку у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, Центральному управлінні або регіональних органах СБУ, а також підрозділах розвідувальних органів України.

Першими під час процесу мобілізації до Збройних сил України викликають колишніх військових, які мають бойовий досвід та не старші 40 років. Ця категорія називається першою чергою оперативного резерву.

Якщо громадянин перебуває у оперативному резерві, він не зможе отримати бронювання від мобілізації. Для того, аби забронюватися, така особа має звернутися до військової частини, де проходила строкову службу, і подати заяву про зняття з оперативного резерву.