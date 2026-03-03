Военный и оперативный резерв - в чем разница

Резервисты и мобилизация — кого призовут в ТЦК
Процесс бронирования от мобилизации зависит от того, в какой категории воинского учета находится работник критически важного для экономики предприятия. Юристы объяснили, какую именно категорию граждан невозможно забронировать.
Резервисты и солдаты резерва
Бронирование от мобилизации — процесс, который касается работников критически важных для функционирования отечественной экономики предприятий. Таких лиц бронируют от призыва для обеспечения непрерывного функционирования таких предприятий и организаций.
К юристам обратился гражданин, который работает на таком предприятии. Мужчина поинтересовался, могут ли его забронировать, если в его "Резерв+" появилось сообщение о том, что он является солдатом резерва - и имеет ли теперь он статус "резервист", а не "военнообязанный".
Адвокат Юрий Айвазян, комментируя такую ситуацию, объяснил разницу между двумя близкими понятиями. "Солдат резерва не равен резервисту, поскольку резервист — это лицо, которое уже проходило военную службу", — подчеркнул Айвазян. Резервист — это тот гражданин, который был зачислен в оперативный резерв после военной службы.
Проблемы с броней — кого мобилизуют
Юрист Владислав Дерий, комментируя эту ситуацию, объяснил, почему именно резервист и член оперативного резерва являются принципиально разными категориями в контексте бронирования или перебронирования. "Бронированию не подлежат только граждане, которые зачислены в оперативный резерв", — отметил юрист.
"Вы же относитесь к военному резерву, имеете статус военнообязанный и если Вы нигде не служили, то Вы не имеете статуса резервист", — отметил Дерий. Поэтому, пояснил юрист, проблем с бронированием у такого гражданина не должно быть.
Он отметил, что резервисты — это граждане, которые в добровольном порядке заключили контракт о прохождении гражданином Украины службы в военном резерве и/или зачислены в военный оперативный резерв. На них не распространяется бронирование, поэтому их могут мобилизовать.
А военнообязанные — это просто часть общего военного резерва, лица, состоящие на воинском учете в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, Центральном управлении или региональных органах СБУ, а также подразделениях разведывательных органов Украины.
Напомним, мы ранее писали о том, в чем разница между первой и второй очередью оперативного резерва.
Бывшие военные, которые имеют боевой опыт и не старше 40 лет, зачисляются в первую очередь оперативного резерва. Их и мобилизуют первыми.
Добавим, мы сообщали о том, когда и зачем можно добиться исключение из оперативного резерва.
Причина такого шага — невозможность получить бронирование от мобилизации. Поэтому резервист должен обратиться в воинскую часть, где прошел срочную службу, и подать заявление о снятии с оперативного резерва.
