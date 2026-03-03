Военный и оперативный резерв - в чем разница

Украинские резервисты и солдаты резерва в "Резерв+". Фото: Новини.LIVE, ОК "Південь". Коллаж: Новини.LIVE

Процесс бронирования от мобилизации зависит от того, в какой категории воинского учета находится работник критически важного для экономики предприятия. Юристы объяснили, какую именно категорию граждан невозможно забронировать.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Реклама

Читайте также:

Резервисты и солдаты резерва

Бронирование от мобилизации — процесс, который касается работников критически важных для функционирования отечественной экономики предприятий. Таких лиц бронируют от призыва для обеспечения непрерывного функционирования таких предприятий и организаций.

К юристам обратился гражданин, который работает на таком предприятии. Мужчина поинтересовался, могут ли его забронировать, если в его "Резерв+" появилось сообщение о том, что он является солдатом резерва - и имеет ли теперь он статус "резервист", а не "военнообязанный".

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя такую ситуацию, объяснил разницу между двумя близкими понятиями. "Солдат резерва не равен резервисту, поскольку резервист — это лицо, которое уже проходило военную службу", — подчеркнул Айвазян. Резервист — это тот гражданин, который был зачислен в оперативный резерв после военной службы.

Проблемы с броней — кого мобилизуют

Юрист Владислав Дерий, комментируя эту ситуацию, объяснил, почему именно резервист и член оперативного резерва являются принципиально разными категориями в контексте бронирования или перебронирования. "Бронированию не подлежат только граждане, которые зачислены в оперативный резерв", — отметил юрист.

"Вы же относитесь к военному резерву, имеете статус военнообязанный и если Вы нигде не служили, то Вы не имеете статуса резервист", — отметил Дерий. Поэтому, пояснил юрист, проблем с бронированием у такого гражданина не должно быть.

Он отметил, что резервисты — это граждане, которые в добровольном порядке заключили контракт о прохождении гражданином Украины службы в военном резерве и/или зачислены в военный оперативный резерв. На них не распространяется бронирование, поэтому их могут мобилизовать.

А военнообязанные — это просто часть общего военного резерва, лица, состоящие на воинском учете в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, Центральном управлении или региональных органах СБУ, а также подразделениях разведывательных органов Украины.

Напомним, мы ранее писали о том, в чем разница между первой и второй очередью оперативного резерва.

Бывшие военные, которые имеют боевой опыт и не старше 40 лет, зачисляются в первую очередь оперативного резерва. Их и мобилизуют первыми.

Добавим, мы сообщали о том, когда и зачем можно добиться исключение из оперативного резерва.

Причина такого шага — невозможность получить бронирование от мобилизации. Поэтому резервист должен обратиться в воинскую часть, где прошел срочную службу, и подать заявление о снятии с оперативного резерва.