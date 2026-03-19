Три варианта выплаты военному после потери трудоспособности

Военный в больнице.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые получили ранения или травмы и частично утратили трудоспособность, имеют право на единовременное денежное пособие. Это касается как мобилизованных и контрактников, так и срочников или даже резервистов. Размер этой выплаты зависит от статуса военного и обстоятельств ранений или травм.

Выплаты раненым военным

Граждане, которые находятся в рядах Вооруженных сил Украины, имеют право на различные выплаты. Это как основные, ежемесячные составляющие денежного обеспечения, так и одноразовые, связанные с теми или иными ситуациями.

Ряд выплат начисляется военнослужащим после ранения и дальнейшего лечения. Так, в ситуации, если после ранения военнослужащий испытал серьезные проблемы со здоровьем, он получит единовременную государственную помощь.

Эта помощь выплачивается даже тогда, когда военнослужащему по результатам МСЭК не назначили группу инвалидности. Экспертная комиссия может лишь определить процент потери трудоспособности, но это тоже позволяет подать запрос на получение государственной помощи.

Размер помощи воинам, которые частично утратили трудоспособность

Существует три различных варианта выплат в такой ситуации. Размер этих выплат зависит от того, при каких обстоятельствах и в каком статусе военнослужащий частично утратил трудоспособность.

Если это произошло тогда, когда военного призвали на учебные (или проверочные) и специальные сборы или для прохождения службы в военном резерве, то сумма выплат составит 50 прожиточных минимумов. Это 166 400 гривен.

Такую же сумму получит военнослужащий срочной службы. А вот если частичная потеря трудоспособности стала следствием во время военной службы после мобилизации или по контракту, размер государственной выплаты составит уже 70 прожиточных минимумов. Это 232 960 гривен.

Военнослужащий Вооруженных сил Украины имеет право на получение денежной помощи после ранения. Кроме основной выплаты, военный может оформить помощь для решения социально-бытовых вопросов.

Даже если доказано, что ранение является серьезным, государство может отказать в выплатах военному. По словам юриста, это может произойти, если после ранения не было пройдено стационарное лечение и не было отпуска для лечения.