Wizz Air додав 6 нових рейсів з Кишинева — напрямки

Wizz Air додав рейси з найпопулярнішого серед українців аеропорту
Угорський лоукостер Wizz Air додав рейси з молдавського аеропорту "Кишинів". Цей аеропорт користується попитом серед українців, адже до нього доволі зручно дістатися від кордону.
Про це компанія повідомила у Facebook.
Нові напрямки Wizz Air
Авіакомпанія додала рейси з Кишинева до Ніцци (Франція), Турину (Італія), Гамбурга (Німеччина) та Франкфурта-Хана (Німеччина). Ці маршрути стануть доступними вже з грудня 2025 року.
Із березня 2026 року з аеропорту Кишинева літаки Wizz Air також прямуватимуть до Копенгагена (Данія) та Праги (Чехія). Точних дат компанія поки не розголошує.
"Важлива новина, Кишинів! Ми розширюємо свої крила і додаємо нові рейси до неймовірних місць. Незалежно від того, чи шукаєте ви стильний відпочинок у місті, культурну подорож чи просто релакс, у нас є для вас новий маршрут. Не чекайте — ваша наступна велика пригода вже чекає на вас з WIZZ", — йдеться в повідомленні.
