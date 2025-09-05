Wizz Air додав 6 нових рейсів з Кишинева — напрямки

Літак Wizz Air. Фото: pexels.com

Угорський лоукостер Wizz Air додав рейси з молдавського аеропорту "Кишинів". Цей аеропорт користується попитом серед українців, адже до нього доволі зручно дістатися від кордону.

Про це компанія повідомила у Facebook.

Нові напрямки Wizz Air

Авіакомпанія додала рейси з Кишинева до Ніцци (Франція), Турину (Італія), Гамбурга (Німеччина) та Франкфурта-Хана (Німеччина). Ці маршрути стануть доступними вже з грудня 2025 року.

Із березня 2026 року з аеропорту Кишинева літаки Wizz Air також прямуватимуть до Копенгагена (Данія) та Праги (Чехія). Точних дат компанія поки не розголошує.

Літак Wizz Air. Фото: pexels.com

"Важлива новина, Кишинів! Ми розширюємо свої крила і додаємо нові рейси до неймовірних місць. Незалежно від того, чи шукаєте ви стильний відпочинок у місті, культурну подорож чи просто релакс, у нас є для вас новий маршрут. Не чекайте — ваша наступна велика пригода вже чекає на вас з WIZZ", — йдеться в повідомленні.

