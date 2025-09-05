Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Travel Wizz Air додав рейси з найпопулярнішого серед українців аеропорту

Wizz Air додав рейси з найпопулярнішого серед українців аеропорту

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 19:20
Wizz Air додав 6 нових рейсів з Кишинева — напрямки
Літак Wizz Air. Фото: pexels.com

Угорський лоукостер Wizz Air додав рейси з молдавського аеропорту "Кишинів". Цей аеропорт користується попитом серед українців, адже до нього доволі зручно дістатися  від кордону.

Про це компанія повідомила у Facebook.

Реклама
Читайте також:

Нові напрямки Wizz Air

Авіакомпанія додала рейси з Кишинева до Ніцци (Франція), Турину (Італія), Гамбурга (Німеччина) та Франкфурта-Хана (Німеччина). Ці маршрути стануть доступними вже з грудня 2025 року.

Із березня 2026 року з аеропорту Кишинева літаки Wizz Air також прямуватимуть до Копенгагена (Данія) та Праги (Чехія). Точних дат компанія поки не розголошує.

Wizz Air додав рейси з найпопулярнішого серед українців аеропорту - фото 1
Літак Wizz Air. Фото: pexels.com

"Важлива новина, Кишинів! Ми розширюємо свої крила і додаємо нові рейси до неймовірних місць. Незалежно від того, чи шукаєте ви стильний відпочинок у місті, культурну подорож чи просто релакс, у нас є для вас новий маршрут. Не чекайте — ваша наступна велика пригода вже чекає на вас з WIZZ", — йдеться в повідомленні.

Любителів місць біля вікна в літаках попередили про загрозу.

Один з популярних курортів восени роздаватиме безкоштовні квитки на літак.

Іноземець назвав три причини, чому Україна краща за Японію.

Подорожі з Wizz Air — чи пустять до літака із паперовим квитком.

Відпочинок у жовтні — де найтепліше море в Європі.

Молдова аеропорти авіаквитки подорож Wizz Air туризм
Наталія Кушнір - Редактор
Автор:
Наталія Кушнір
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації