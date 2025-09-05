Видео
Главная Travel Wizz Air добавил рейсы из популярного среди украинцев аэропорта

Wizz Air добавил рейсы из популярного среди украинцев аэропорта

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 19:20
Wizz Air добавил 6 новых рейсов из Кишинева - направления
Самолет Wizz Air. Фото: pexels.com

Венгерский лоукостер Wizz Air добавил рейсы из молдавского аэропорта "Кишинев". Этот аэропорт пользуется спросом среди украинцев, ведь до него довольно удобно добраться от границы.

Об этом компания сообщила в Facebook.

Читайте также:

Новые направления Wizz Air

Авиакомпания добавила рейсы из Кишинева в Ниццу (Франция), Турин (Италия), Гамбург (Германия) и Франкфурт-Хана (Германия). Эти маршруты станут доступны уже с декабря 2025 года.

С марта 2026 года из аэропорта Кишинева самолеты Wizz Air также будут направляться в Копенгаген (Дания) и Прагу (Чехия). Точных дат компания пока не разглашает.

Самолет Wizz Air. Фото: pexels.com

"Важная новость, Кишинев! Мы расширяем свои крылья и добавляем новые рейсы в невероятные места. Независимо от того, ищете ли вы стильный отдых в городе, культурное путешествие или просто релакс, у нас есть для вас новый маршрут. Не ждите — ваше следующее большое приключение уже ждет вас с WIZZ", — говорится в сообщении.

Молдова аэропорты авиабилеты путешествие Wizz Air туризм
Наталья Кушнир - Редактор
Автор:
Наталья Кушнир
