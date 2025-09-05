Wizz Air добавил 6 новых рейсов из Кишинева - направления

Wizz Air добавил рейсы из популярного среди украинцев аэропорта
Венгерский лоукостер Wizz Air добавил рейсы из молдавского аэропорта "Кишинев". Этот аэропорт пользуется спросом среди украинцев, ведь до него довольно удобно добраться от границы.
Об этом компания сообщила в Facebook.
Новые направления Wizz Air
Авиакомпания добавила рейсы из Кишинева в Ниццу (Франция), Турин (Италия), Гамбург (Германия) и Франкфурт-Хана (Германия). Эти маршруты станут доступны уже с декабря 2025 года.
С марта 2026 года из аэропорта Кишинева самолеты Wizz Air также будут направляться в Копенгаген (Дания) и Прагу (Чехия). Точных дат компания пока не разглашает.
"Важная новость, Кишинев! Мы расширяем свои крылья и добавляем новые рейсы в невероятные места. Независимо от того, ищете ли вы стильный отдых в городе, культурное путешествие или просто релакс, у нас есть для вас новый маршрут. Не ждите — ваше следующее большое приключение уже ждет вас с WIZZ", — говорится в сообщении.
Любителей мест у окна в самолетах предупредили об угрозе.
Один из популярных курортов осенью будет раздавать бесплатные билеты на самолет.
Иностранец назвал три причины, почему Украина лучше Японии.
Путешествия с Wizz Air — пустят ли в самолет с бумажным билетом.
Отдых в октябре — где самое теплое море в Европе.
Читайте Новини.LIVE!