Ryanair закриє базу у Відні — що варто знати мандрівникам

Вслід за Wizz Air — Ryanair урізав рейси до однієї з країн Європи
Ірландський лоукостер Ryanair скорочує рейси до Відня. Такий крок компанія зробила на тлі суттєвого підвищення авіаційних податків та зборів.
Про це йдеться на сайті лоукостера.
Ryanair не прийняв нові авіаційні податки
Генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі розкритикував владу Відня за те, що вона стала "безнадійно неконкурентоспроможною". В компанії прийняли рішення вивести три літаки та закрити маршрути з Відня до Біллунди (Данія), Сантандери (Іспанія) і Таллінна (Естонія) вже цієї зими.
О'Лірі пообіцяв збільшити пасажиропотік на 70% до 12 мільйонів пасажирів на рік, якщо австрійський уряд скасує податок у розмірі 12 євро за прикладом Швеції, Угорщини та Італії.
"Відень залишається однією з небагатьох країн ЄС, як і Німеччина, яка досі не відновила трафік до рівня, що був до Covid. І це незважаючи на стрімке зростання Ryanair в Австрії з 2019 року (+160%), включаючи додавання чотирьох нових маршрутів до і з Зальцбурга та Лінца цієї зими", — додав О'Лірі.
