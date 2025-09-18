Відео
Головна Travel Вслід за Wizz Air — Ryanair урізав рейси до однієї з країн Європи

Вслід за Wizz Air — Ryanair урізав рейси до однієї з країн Європи

Ua ru
Дата публікації: 18 вересня 2025 22:48
Ryanair закриє базу у Відні — що варто знати мандрівникам
Літак Ryanair. Фото: pexels.com

Ірландський лоукостер Ryanair скорочує рейси до Відня. Такий крок компанія зробила на тлі суттєвого підвищення авіаційних податків та зборів.

Про це йдеться на сайті лоукостера.

Читайте також:

Ryanair не прийняв нові авіаційні податки

Генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі розкритикував владу Відня за те, що вона стала "безнадійно неконкурентоспроможною". В компанії прийняли рішення вивести три літаки та закрити маршрути з Відня до Біллунди (Данія), Сантандери (Іспанія) і Таллінна (Естонія) вже цієї зими.

О'Лірі пообіцяв збільшити пасажиропотік на 70% до 12 мільйонів пасажирів на рік, якщо австрійський уряд скасує податок у розмірі 12 євро за прикладом Швеції, Угорщини та Італії.

Вслід за Wizz Air — Ryanair урізав рейси до однієї з країн Європи - фото 1
Літак Ryanair. Фото: pexels.com

"Відень залишається однією з небагатьох країн ЄС, як і Німеччина, яка досі не відновила трафік до рівня, що був до Covid. І це незважаючи на стрімке зростання Ryanair в Австрії з 2019 року (+160%), включаючи додавання чотирьох нових маршрутів до і з Зальцбурга та Лінца цієї зими", — додав О'Лірі.

Двоколісний рай — ідеальне місто в Європі для велосипедистів.

Відпочинок у жовтні — де найтепліше море в Європі.

Прогулянки Києвом восени — 7 парків на будь-який смак.

Можливі черги на кордоні — поляки тестують нову систему.

Ryanair закриє базу в Сантьяго та скасує рейси до Віго і Тенерифе.

Наталія Кушнір - Редактор
Автор:
Наталія Кушнір
